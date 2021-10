Sony complique l’achat de jeux sur PS3 et PS Vita, abandonnant à demi-mot ses consoles

C'est un nouveau clou dans le cercueil des PlayStation 3 et PS Vita. Voilà que les consoles ne pourront plus utiliser de carte bancaire ou de compte PayPal sur le PlayStation Store, empêchant de réaliser des achats.

Sony semble vouloir mettre un terme à la vie des PS3 et PS Vita cette année. Après avoir voulu fermer le PlayStation Store sur ces deux consoles, la firme nippone a finalement rétropédalé, mais compte bien amputer tout de même les deux machines de leur boutique…

Tuer le PS Store sur PS3 et PS Vita

En mars dernier, Sony publiait un billet de blog pour annoncer que le PlayStation Store ne serait plus accessible depuis la PlayStation 3, la PSP et la PS Vita dans le courant de l’été. Devant la grogne des utilisateurs, le géant du jeu vidéo a finalement fait marche arrière quelques semaines plus tard, confessant avoir « pris la mauvaise décision ». Ainsi, si le PlayStation Store a bien tiré sa révérence sur la PSP, il est toujours disponible depuis les deux autres consoles de la marque.

Mais voilà que Sony revient à la charge par un chemin détourné. Sur le site d’assistance de Sony, on peut lire qu’à compter du 27 octobre 2021, « vous ne pourrez plus utiliser de carte bancaire ni de moyen de paiement comme PayPal pour acheter du contenu numérique ou ajouter des fonds à votre porte-monnaie sur le PlayStation Store des consoles PS3™ et PS Vita ». Le PlayStation Store reste donc accessible, mais devient quasi inutile.

Des moyens contournés de payer

Si l’on ne peut plus utiliser sa carte bancaire ou autre moyen de paiement pour acheter des jeux et des DLC, il reste néanmoins quelques moyens détournés pour acheter du contenu depuis le PS Store de sa console. Pour cela, il suffit de remplir son porte-monnaie depuis le site web de PlayStation ou depuis une autre console compatible (comme la PS4 ou la PS5).

Par ailleurs, il est toujours possible d’acheter des cartes cadeaux en magasin et de rentrer les codes indiqués dessus depuis sa console pour alimenter son porte-monnaie.

Une pub contre le dématérialisé

Par cette action, Sony fait une nouvelle mauvaise presse à sa PlayStation 5 Digital Edition. Aujourd’hui, le meilleur moyen pour profiter de jeux sur PS3 et PS Vita devient… le marché de l’occasion, alimenté par les jeux physiques. Passer au 100 % dématérialisé laisse donc envisager une durée de vie plus courte de la console, quand bien même elle fonctionnerait encore. Mais ça, on l’expliquait déjà avant même la sortie de la PS5.