PS5 : Sony teste le partage de captures de jeux depuis son application

À la traîne en termes de partage de contenus de jeux, PlayStation a annoncé le lancement en bêta d’une fonction permettant de partager ses captures d’écran et vidéos depuis l’application. Une nouveauté réservée dans un premier temps à quelques heureux élus.

S’il y a une chose que les utilisateurs de l’app PlayStation peuvent envier à ceux de l’app Xbox, ce sont bien les multiples options de partage et d’interactions avec leurs amis. Il y est beaucoup plus simple de savoir les jeux auxquels ils participent, leurs résultats ou bien de partager des captures d’écran avec eux ou sur le réseau Xbox. Tout se passe plus aisément depuis son smartphone sans avoir besoin d’être devant son écran.

C’est une fonction et des interactions qui font partie de la notion aussi de « communautés de joueurs » que cherchent tant les constructeurs pour séduire le plus grand nombre à l’heure du jeu en ligne, du buzz sur les réseaux sociaux et des échanges en tous genres. Alors, PlayStation tente d’accélérer aussi en ce sens.

Le géant japonais a annoncé lundi le lancement en bêta d’une nouvelle fonction de partage de captures de jeux PS5 depuis l’application PS App. Dans un premier temps, elle est testée au Japon et au Canada.

14 jours pour partager depuis l’app

Une fois activée dans les paramètres de la PlayStation 5 — qui doit sans cesse être laissée en mode repos et connectée à Internet –, la nouvelle fonction va permettre de télécharger automatiquement dans le cloud les captures réalisées sur sa PS5 via le bouton Créer. Il pourra s’agir de captures d’écran ou de séquences vidéo de moins de trois minutes (et pas en 4K, cela entraînant la création d’un fichier dans un format non compatible).

L'app PS5 pourrait s'enrichir de vos captures de jeux plus simples à partager

Ces captures de jeux seront disponibles 14 jours dans l’app PlayStation pour être partagées avec les amis et groupes, ou même dans des Partys. Vous pourrez aussi les enregistrer dans votre smartphone ou les publier sur les réseaux sociaux.

Rien ne dit que Sony va étendre la phase de bêta à d’autres pays ou bien même transformer l’essai en fonction définitive pour les joueurs. Cette nouvelle fonctionnalité à la bonne idée de ne pas nécessiter d’abonnement PS+ pour être utilisée, comme la fonction sur Xbox.

Depuis quelque temps, PlayStation a restreint les partages possibles de ses contenus depuis la PS4 ou la PS5 vers des réseaux sociaux et il est impossible de récupérer ses captures depuis l’application pour les partager aisément. Cette fonction serait la bienvenue pour de nombreux joueurs désireux de montrer leurs exploits à leurs amis.

