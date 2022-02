Horizon Forbidden West : attention à acheter la bonne version pour payer moins cher

Le PlayStation Store ne le fait pas apparaitre clairement, mais vous pouvez facilement économiser sur l'achat de Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West est l’une des nombreuses énormes sorties prévues ce mois-ci dans le jeu vidéo à côté de Dying Light 2 ou Elden Ring. Le nouveau titre de Guerrilla Games a connu une fin de développement un peu compliquée en raison de la pandémie ce qui a contraint Sony à en repousser la sortie. À l’origine, le jeu devait sortir au milieu de l’année 2021 quand Sony avait prévu d’être toujours dans sa transition entre PlayStation 4 et PlayStation 5.

Résultat, le jeu est bien prévu sur les deux consoles, et cela n’a évidemment pas changé malgré son report. On se retrouve donc en 2022, plus d’un an après la sortie de la PS5, avec des jeux majeurs de Sony encore prévus pour son ancienne console. Ce n’était pas la stratégie du géant qui avait clamé « croire dans les générations », une façon d’indiquer qu’il souhaitait miser très vite exclusivement sur la PS5. Mais grâce à cette sortie simultanée sur PS4 et PS5 il est possible d’économiser facilement.

La ristourne que le PlayStation Store peut vous cacher

Cela avait fait l’objet d’une polémique en septembre 2021, ce qui avait contraint Sony à revoir ses positions. Le géant avait promis que les jeux sortant à cheval sur les deux générations bénéficieraient d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5. Or avec le glissement de la sortir d’Horizon vers 2022, le fabricant avait imaginé éviter sa propre promesse. Polémique ce faisant, le géant a finalement accepté de tenir parole et d’offrir la version PS5 de Horizon Forbidden West aux propriétaires de la version PS4.

C’est ici que se glisse l’astuce. Il faut en effet savoir que les jeux PlayStation 5 de Sony sont plus chers que les jeux PlayStation 4. Les premiers sont commercialisés à 79,99 euros alors que les derniers sont proposés à 69,99 euros. Vous voyez où on veut en venir. En achetant la version PS4 à 69,99 euros, Sony va vous offrir la version PS5 qui aurait dû coûter 10 euros de plus.

Attention, car la promesse de Sony n’est pas très clairement inscrite sur son PlayStation Store. En effet, la version standard à 69,99 euros indique que seule la version PS4 sera intégrée. Or, la marque a bien promis qu’il sera possible de passer sur la version PS5 du jeu gratuitement. C’est bien cette version qu’il faut choisir.

Par ailleurs, si vous êtes propriétaire d’une PS5, il faudra passer par la version web ou mobile du PlayStation Store pour voir apparaitre l’option à 69,99 euros. Depuis une console PS5, seule la version à 79,99 euros apparait.

