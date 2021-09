Horizon Forbidden West PS4 / PS5 : Sony fait marche arrière et offre le changement de génération

Devant la colère de nombreux internautes, Sony a décidé de changer sa stratégie de changement de génération. Passer de la version PS4 de Horizon Forbidden West à la version PS5 sera gratuit.

Être vocal et se plaindre collectivement sur Internet, ça peut payer. On est plutôt habitué à voir Xbox faire ce genre d’erreur de communication et revenir sur ses pas, mais cette fois, c’est au tour de PlayStation de se prendre les pieds dans le tapis. La marque a dévoilé l’offre de précommande de Horizon Forbidden West, son prochain blockbuster attendu pour le 18 février 2022, et elle posait plusieurs problèmes.

Le plus important était l’impossibilité, sur certaines éditions, de passer la version PS4 à la version PS5 du jeu. En changeant de console, qui est toujours en rupture de stock et difficile à trouver, il fallait repayer complètement le jeu. C’est d’autant plus problématique dans le cas de Horizon Forbidden West que Sony avait à l’origine promis une mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 du titre. À ce moment, il faisait partie des « titres de lancement » prévu pour la console et Sony avait promis la gratuité la mise à niveau de ces jeux.

Dans une mise à jour de son annonce, Sony simplifie grandement sa proposition et gagne en cohérence.

Une mise à niveau gratuite qui pose question

Première annonce importante, l’achat de Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 permettra de passer à la version PlayStation 5 gratuitement. Cela remet le jeu en conformité avec la promesse initiale de Sony, mais cela pose quand même quelques questions.

En effet, Horizon Forbidden West sera commercialisé à 69,99 euros sur PlayStation 4 et 79,99 euros sur PlayStation 5 pour l’édition classique. Si la mise à niveau est gratuite, cela signifie qu’il n’y a pas vraiment d’avantage immédiat à payer la version PS5 pour 10 euros de plus. Les seuls avantages sont d’avoir directement les données du jeu PS5 sur le disque PS5, évitant ainsi le téléchargement d’une mise à niveau (mais pas celui du patch « day one »). Cela permet aussi de jouer à la version PS5 sans aucune connexion Internet. Ce sont tout de même des exemples très particuliers, qui justifieront rarement de payer la dime pour avoir la version PS5 directement.

À l’avenir : 10 euros pour la mise à niveau

Pour éviter de répéter ce problème de communication à chaque lancement, Sony a également clarifié sa position pour gagner en cohérence. Désormais, après la sortie de Horizon Forbidden West, les jeux PlayStation Studios cross-gen seront proposé à 69,99 euros sur PlayStation 4 et 79,99 euros sur PlayStation 5, et la mise à niveau de la version PS4 vers la version PS5 sera facturé 10 euros. Ce sera notamment le cas du prochain God Of War, nom de code Ragnarok, et de Gran Turismo 7. Le problème devrait également disparaitre de lui-même, les jeux PlayStation Studios seront bientôt proposés uniquement sur PlayStation 5, lorsque la transition de génération sera terminée.

L’incident clos, les fans de PlayStation vont pouvoir sereinement se tourner vers la grande conférence PlayStation Showcase prévue ce jeudi qui devrait remettre des paillettes dans les yeux.