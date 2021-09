Horizon Forbidden West PS4 / PS5 : attention aux multiples pièges à la précommande

Sony a dévoilé les nombreuses éditions qui seront proposées du prochain titre phare des PlayStations Studios, Horizon Forbidden West.

Les prochaines aventures d’Aloy dans la série Horizon devraient débuter le 18 février 2022. Il s’agit du prochain gros titre des PlayStation Studios, si Sony ne dévoile pas un titre surprise lors de son gros PlayStation Showcase prévu la semaine prochaine. Avec la sortie approchant, il est temps pour Sony de lancer la machine marketing autour de ce nouveau blockbusters et vient donc forcément le temps des précommandes.

Comme souvent désormais, plusieurs éditions seront proposées et il faudra faire bien son choix, car Sony a semé quelques pièges que l’on découvre dans la FAQ officielle crée pour l’occasion. Le fait qu’il soit nécessaire de créer une FAQ dédiée à la précommande d’un jeu en dit déjà long sur la manœuvre.

Attention au passage entre la PS4 et la PS5

Depuis le lancement de la PlayStation 5, Sony ne fait généralement pas de cadeau sur la transition entre les générations. Il fallait faire attention à installer la bonne version du jeu, et les sauvegardes ne sont pas toujours très simples à transférer. Dans le cas de Horizon Forbidden West, c’est carrément l’accès aux différentes versions du jeu qui pourra poser problème.

En effet, la FAQ précise que si vous commandez Horizon Forbidden West Édition Spéciale ou en édition standard, vous n’aurez pas à accès la double licence PS4 et PS5. Cela signifie qu’il faudra choisir une seule version du jeu, entre PS4 ou PS5. La version PS4 sera commercialisée à 69,99 ou 79,00 euros selon l’édition, et la version PS5 coûtera 10 euros de plus, soit 79,99 ou 89,99 euros selon l’édition. Si vous décidez de changer de console, notamment parce que vous avez commencé à jouer sur PS4, il faudra payer à nouveau le jeu sur PS5. Sony précise qu’il n’est pas possible de payer la différence pour passer de la version PS4 à la version PS5.

Pour avoir accès aux deux versions du jeu, il faudra obligatoirement commander la version Digital Deluxe, Collector ou Regalla.

Il est regrettable de ne pas voir Sony s’inspirer du programme Smart Delivery de Microsoft qui permet sur tous les jeux Xbox Game Studios, et certains d’autres éditeurs, de passer gratuitement de la version Xbox One à la version Xbox Series d’un jeu, et vice versa. La console téléchargement automatiquement la meilleure version du jeu disponible pour son matériel, et les sauvegardes sont transférés automatiquement à travers le cloud.

Des éditions sans jeu physique

L’autre point sur lequel il faut faire attention est la présence ou non d’une version physique du jeu selon les éditions. En effet, la version Édition Collector du jeu et la version Regalla Édition, soit les meilleures versions et les plus chères proposées par Sony, ne proposent pas le disque. Le jeu est tout de même inclus, mais en version numérique avec un code pour permettre le téléchargement.

Horizon Forbidden West Édition Collector est proposé en précommande à 199,99 euros et Horizon Forbidden West Édition Regalla est proposée à 269,99 euros. Il faudra ajouter une autre copie du jeu si vous désirez conserver le disque.

Si ce choix peut paraître étrange de la part de Sony, il faut se souvenir que la marque commercialise désormais une version sans lecteur Blu-ray de sa console de jeu. Les propriétaires de PS5 Digital Edition seront donc ravis de ne pas avoir un jeu en version physique avec l’édition collector.