Jeux PS4/PS5 : attention à installer la bonne version sur votre nouvelle PlayStation

Certains joueurs se sont aperçus que, pensant avoir installé la version PS5 de Call of Duty : Black Ops Cold War, ils jouaient en fait avec la version PS4 sur leur nouvelle console. Le cross-gen est loin d’être évident sur la nouvelle PlayStation.

Xbox a vanté pendant des mois le futur Smart Delivery de ses Xbox Series X et Series S qui permet aux nouvelles consoles d’installer automatiquement la dernière version d’un jeu conçu aussi, voire acheté sur la Xbox One.

Une innovation que les joueurs PlayStation 5, en attendant de voir les patches des jeux PS4 arriver au compte-gouttes, envient massivement. Car pour le moment, cela passe, dans le meilleur des cas, par des bundles de certains jeux proposant les versions PS4 et PS5 en même temps, avec plus ou moins d’améliorations pour le passage à la génération supérieure.

Pour aller plus loin

Test de la Sony PlayStation 5 : la puissance au service de l’immersion dans le jeu de demain

Des contenus spécifiques pour faire la différence

NBA 2K21 offrait ainsi dans le bundle Edition Mamba Forever la version PS4, disponible depuis septembre, et un code pour installer par la suite le jeu sur la PS5 via le disque PS4, mais avec du contenu dédié (le mode Le Quartier est devenu La Ville plus vaste et complet ; le mode Ma Joueuse pour créer une future star WNBA ; un mode franchise, etc.).

Il est donc facile d’être sûr que la dernière mouture du jeu de simulation de basket est bien présente sur la console. Et pas seulement parce qu’il est plus fluide et plus beau visuellement, ce qui était déjà des traits caractéristiques de NBA 2K21 sur PS4.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mais tous les jeux ne permettent pas aussi facilement d’être certain que vous avez devant vous la version « next-gen ». Le site Eurogamer a ainsi noté que certains joueurs s’étaient fait surprendre avec Call of Duty : Black Ops Cold War vendu en bundle Cross-gen ou via l’Ultimate Edition qui proposent tous les deux les versions PS4 et PS5.

Les joueurs de COD sur PS5 jouaient en fait à la PS4

Avec la PS5, il est possible de choisir d’installer qu’une partie spécifique du jeu (le multijoueur, la campagne solo, le mode zombie). Mais en téléchargeant tout ce qui est proposé pour le dernier titre d’Activision, vous obtenez les deux versions du jeu. Cependant, chez certains utilisateurs, par défaut, la PS5 lancerait… la version PS4.

Depuis le lancement du jeu le 13 novembre, plusieurs joueurs ont ainsi joué à l’ancienne version, pensant être sur la plus récente alors que celle-ci ne parvenait pas à s’installer. Car un bug dans la file d’attente des téléchargements empêche certains d’obtenir la version PS5 du jeu, la console estimant que la version PS4 est déjà présente.

Activision a s’est rendu compte du souci et a commencé à fournir une méthodologie pour obtenir COD pour PS5.

Comment bien installer la version PS5 de Call of Duty : Black Ops Cold War ?

Sur l’écran d’accueil, allez sur la vignette COD ;

Mettez en surbrillance le texte « Jouer » sans cliquer dessus ;

Sélectionnez les trois points à côté et ouvrez le menu ;

L’option « PS5 | Complet | Call of Duty: Black Ops Cold War » s’affiche. Sélectionnez-la ;

L’interface bascule en version PS5 et vous pouvez démarrer le jeu.

Il est d’ailleurs peu évident de s’y retrouver sur l’interface PS5 quand on veut savoir quelle édition d’un jeu l’on possède. Et si vous avez un titre en versions PS4 et PS5, vous ne savez pas par défaut à laquelle vous accédez réellement, voire si un jeu a bénéficié d’un patch ou non.