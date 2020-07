Xbox Series X : Xbox ne veut pas entendre parler de mise à niveau payante des jeux

Avec le Smart Delivery en porte-étendard, ou la possibilité d’utiliser un jeu sur Xbox One avant de le déverrouiller gratuitement sur Xbox Series X par la suite, Microsoft a prévenu les développeurs : les mises à niveau des jeux vers la prochaine génération de console devront se faire sans frais.

Alors la firme de Redmond a pris soin de rappeler la consigne aux développeurs qui planchent actuellement sur les prochains titres à destination de la Xbox Series X. Selon VGC, la société a averti que la mise à niveau de jeux de l’ancienne vers la prochaine génération devrait se faire gratuitement, même au moyen de DLC pour contourner le Smart Delivery. Ils pourront éventuellement passer par le Dual Entitlement de EA qui repose sur le même principe de migration.

« Si vous achetez la version Xbox One d’un titre pris en charge, nous en fournirons la meilleure version sur votre Xbox One, comme d’habitude. Si vous décidez de passer à la prochaine génération avec Xbox Series X, nous fournirons automatiquement la version Xbox Series X du jeu sans frais supplémentaires lorsqu’elle sera disponible », martèle Xbox depuis plusieurs mois pour des jeux numériques comme physiques portant la mention. Et de rappeler néanmoins : « En dehors de nos titres Xbox Game Studios, il appartiendra au développeur individuel de déterminer s’il profite de Smart Delivery ».

Jusqu’à présent, une douzaine de titres ont été annoncés en Smart Delivery dont évidemment les jeux maison comme Gears 5, Halo Infinite et les futurs titres Xbox Game Studios, mais aussi Cyberpunk 2077, Scarlet Nexus, FIFA 21, Destiny 2 ou Assassin’s Creed Valhalla.

Des possibilités néanmoins payantes pour les éditeurs

Mais n’allez pas croire que Xbox interdit aux jeux actuels d’arriver sur sa future console s’ils n’ont pas recours au Smart Delivery. Les éditeurs et développeurs qui opteront pour un autre moyen pourront toujours choisir de proposer une remise sur l’achat de la version next-gen d’un titre sur le Microsoft Store ou bien un Bundle « inter-générationnel » avec les deux versions Xbox One et Xbox Series X. C’est ce qu’a déjà annoncé notamment 2K pour la version collector Mamba Forever Edition de NBA 2K21 rendant hommage à Kobe Bryant. Vendu 100 dollars (environ 90 euros), le jeu pourra être joué sur les deux générations de console. Une façon aussi d’amortir le coût annoncé à la hausse des jeux Xbox Series X comme PS5. Les éditeurs pourront tout aussi bien facturer les mises à niveau physique du jeu directement auprès des revendeurs.

« Les développeurs et les éditeurs décident en fin de compte de la façon dont ils livrent leurs jeux, et nous travaillons avec eux pour fournir la meilleure expérience possible en fonction de leurs besoins », a expliqué un porte-parole de Microsoft à VGC.