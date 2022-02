Sony LinkBuds WF-L900 : les écouteurs Bluetooth au design étonnant se dévoilent un peu plus

On en sait plus sur les atypiques écouteurs LinkBuds WF-L900 prévus par Sony, dévoilés par une fuite il y a à peine quelques jours. Ces écouteurs Bluetooth proposent un format et un design totalement différents de ce qui se fait habituellement.

La proposition originale formulée par Sony, sous la forme des LinkBuds WF-L900, se fait connaitre un peu plus. Le compte Twitter TechInsiderBlog avait révélé leur existence il y a quelques jours de cela. C’est maintenant au tour de Roland Quandt, journaliste pour le média allemand WinFuture, de nous en apprendre plus sur ces petits écouteurs un peu décalés, en dévoilant une partie de leur fiche technique. De quoi se mettre sous la dent en espérant une sortie prochaine…

Des écouteurs en anneau

Grâce aux visuels dévoilés, on avait déjà eu un bel aperçu du design choisi par Sony. Les LinkBuds WF-L900 prennent ainsi la forme de deux cercles accolés, l’un d’eux, le haut-parleur, prenant la forme d’un anneau. Les deux coloris, gris et blanc mouchetés, ainsi que le boitier de charge, avaient aussi été mis en avant.

Cet anneau serait donc une membrane à haute flexibilité de 12 mm de diamètre, ce qui permettrait, selon Sony, de rendre un son riche convenant parfaitement à la musique avec beaucoup de basses. Le reste de la fiche technique dévoilée nous apprend que ces LinkBuds sont équipés du processeur V1 de Sony, qui offre un son optimal à faible distorsion et une haute fidélité aux détails.

LinkBuds WF-L900 : fonctionnalités, certifications, prix

Ces écouteurs bénéficieraient en outre de la fonction « Digital Sound Enhancement Engine » (DSEE), qui améliore la qualité audio des fichiers les plus compressés. Ils profiteraient aussi d’un système de contrôle automatique du volume en fonction de l’environnement, ainsi que de technologies de suppression de bruit pour les appels téléphoniques.



Les Sony LinkBuds auraient un poids plume de quatre grammes chacun. Ils seraient certifiés IPX4, donc résistants aux éclaboussures. Comme de nombreux écouteurs Bluetooth, ils prendraient en charge les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa. La batterie prévue devrait garantir, d’après Sony, une autonomie allant jusqu’à 5h30 pour une lecture de musique pure. Le boîtier de charge, quant à lui, fournirait jusqu’à 12 heures de fonctionnement supplémentaires par recharge.

Enfin, d’après WinFuture, Sony souhaiterait les proposer à moins de 200 euros. Par ailleurs, Notebookchek a relevé que Sony préparait une annonce de nouveaux produits pour le 15 février. Or, les images associées à cet événement, notamment le visuel de la diffusion YouTube de l’événement, montrent clairement des designs en anneaux…



