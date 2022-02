On commence à avoir l'habitude, la sélection des jeux offerts sur le PlayStation Plus pour le mois prochain fait l'objet d'une fuite. La sélection est assez intéressante.

Après un mois de février un peu calme pour le PS+, Sony prépare un mois de mars bien plus généreux pour les abonnés du service de jeu vidéo. Une nouvelle fois, on connait cette liste avec un peu d’avance grâce à une fuite de billbil-kun pour le site Dealabs.

Les jeux PS Plus offerts en mars 2022

Voici la liste des jeux offerts du 1er mars au 5 avril 2022 pour les abonnés au PlayStation Plus sur PS4 ou PS5.

Ghost of Tsushima Legends

Ghostrunner

Team Sonic Racing (PS4)

La source précise que d’autres jeux pourraient s’ajouter à cette liste, mais on a bien les trois titres mensuels auxquels nous a habitué Sony pour le PlayStation Plus.

Le titre phare de cette sélection est sans aucun doute Ghost of Tshushima Legends. Attention, il faut tout de suite clarifier une confusion habituelle, il ne s’agit pas ici du grand jeu d’aventure open world développé par Sucker Punch, mais du mode multijoueur sorti à l’automne 2020. Sa sortie a reçu un franc succès au point de devenir un jeu autonome en 2021 commercialisé à 19,99 euros sur la boutique PlayStation. C’est ce contenu additionnel qui sera offert aux abonnés PlayStation Plus. En principe, la mise à niveau vers le jeu complet Ghost of Tsushima Director’s Cut est facturé 50 ou 60 euros sur PS4 ou PS5, mais cette option ne sera pas forcément proposée aux abonnés PlayStation Plus.

Autre jeu multijoueur, Sonic Team Racing reprend le concept amusant de Mario Kart pour l’appliquer à l’écurie Sega.

Ghostrunner lancé également en 2020 est un jeu d’action ambiance cyberpunk qui avait positivement surpris la critique.

Ce sont donc trois titres populaires qui seront offerts en mars.

