PS Plus Collection : rassurez vous, le service ne devrait pas disparaitre

L'avenir du PlayStation Plus Collection avec la refonte de l'offre est désormais plus clair.

Au lancement de la PS5 en 2020, Sony a amélioré son service PlayStation Plus pour lui ajouter un nouvel élément : PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’une vingtaine de jeux cultes de la PS4 que les abonnés au PlayStation Plus peuvent télécharger gratuitement sur PS5. Une excellente façon de rattraper son retard vidéoludique si l’on a raté la génération PS4 en découvrant des excellents titres comme God of War, Days Gone, Uncharted 4 ou encore Until Dawn et Ratchet & Clank.

Avec la présentation de la refonte du PlayStation Plus cette semaine, l’avenir de PlayStation Plus Collection se posait. En effet, Sony n’a jamais évoqué l’avenir de cet élément dans sa communication. Nous avons désormais quelques éléments de réponse.

Sony promet que le PlayStation Plus Collection va rester

Interrogés sur le sujet par IGN

, les responsables de PlayStation ont apporté une première réponse concernant l’avenir du service.

Pour ceux qui se posent la question, PlayStation a confirmé à IGN que PlayStation Plus Collection ne disparaît pas avec ce changement. Cela restera un avantage pour tous les joueurs PS5 disposant de PS Plus.

Sony ne va donc pas communiquer sur l’existence de cette collection, mais le service devrait rester en place pour le moment. Il faut dire que le mettre en avant pourrait complexifier une offre déjà pas toujours simple à comprendre. On a en effet accès à un premier catalogue de jeux à travers cette collection avec PS Plus Essential, qui est pourtant différent du catalogue promis avec PS Plus Extra, lui-même une sous partie du catalogue d’anciens jeux disponibles dans PS Plus Premium.

Un service qui pourrait finir par disparaitre de lui-même

Si Sony confirme que la PS Plus Collection va rester en place, on peut tout de même s’interroger sur son avenir. Depuis sa création en 2020, Sony n’a jamais mis à jour cette collection pour y ajouter des jeux. Avec la nouvelle formule, on imagine que la firme va plutôt concentrer ses efforts sur le catalogue du PS Plus Extra, qui va d’ailleurs recevoir des jeux plutôt récents comme Spider-Man Miles Morales et Returnal.

D’autre part, Sony a annoncé que le jeu Persona 5 ne serait plus proposé dans le PS Plus Collection à partir du 11 mai. On peut imaginer qu’à l’instar du Xbox Game Pass, Sony a payé pour intégrer des jeux tiers pour un temps limité seulement. Dans ce cas, la collection pourrait se réduire au fil du temps sans nouvel apport. Les plus optimistes pourront espérer que la firme prenne la décision de remplacer Persona 5 par sa version traduite et plus complète Persona 5 Royal, mais rien ne l’indique pour le moment.

En attendant, si vous êtes propriétaire d’un PS5 et abonné au PS Plus, n’hésitez pas à ajouter les jeux de la collection à votre bibliothèque. Une fois cela fait, ils resteront accessibles tant que vous avez un abonnement actif au service de Sony.

