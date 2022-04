PlayStation Plus : attention, Sony semble bloquer l’activation des cartes cadeaux

De nombreux internautes signalent que les cartes d'abonnement au PlayStation Plus ne sont plus activables. Pourtant, Sony continue de les commercialiser chez ses partenaires.

La refonte du PlayStation Plus semble être un projet d’ampleur pour l’infrastructure de Sony. En attendant la sortie du nouveau service le 22 juin, les internautes semblent faire face à un problème épineux sur lequel Sony ne communique pas.

Des cartes PlayStation Plus qui ne fonctionnent pas

Depuis plusieurs jours, de nombreux joueurs indiquent qu’ils ne peuvent plus activer les cartes d’abonnement PlayStation Plus sur le site de Sony. Un message d’erreur s’affiche et empêche l’activation du code et l’ajout de la durée d’abonnement pourtant bien payé par le consommateur. Il suffit de se rendre sur Amazon et de regarder les derniers avis pour le constater.

Comme l’indique le site Eurogamer, les clients mécontents ont contacté le support Sony qui a vaguement indiqué qu’il s’agissait d’un problème temporaire sans précision. On peut lire sur le forum Resetera, mais aussi Reddit et Twitter que le problème est généralisé à l’ensemble des régions, et non limité à l’Europe.

D’après les différents témoignages, il semblerait que ce soit l’accumulation de mois d’abonnements qui soit désormais bloqué par Sony. Autrement dit, une carte d’abonnement fonctionnerait toujours avec un nouveau compte, mais pas avec un compte déjà abonné. Problème : Sony n’a jamais bloqué une telle chose avant et n’a pas annoncé publiquement de changement de politique sur ce point précis. Or, la plupart des boutiques refusent un remboursement de ce genre de cartes d’abonnement puisqu’une fois le code connu, il peut normalement être activé par Sony. Les magasins et Sony se renvoient donc la balle concernant le remboursement, et les joueurs se retrouvent avec des cartes peu ou prou inutilisables.

Les cartes sont toujours bien en vente

Les premiers signalements ont été faits il y a dorénavant plus de 48 heures et Sony n’a pas réagi publiquement concernant ce changement de politique. Pire, la firme continue de commercialiser les cartes d’abonnement chez ses partenaires distributeurs, notamment Amazon.

Il serait de bon ton que la marque s’explique sur ce changement et propose une solution pour les internautes concernés.

