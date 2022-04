PlayStation Plus : voici la date de sortie officielle des nouveaux abonnements

Le PlayStation Plus va vivre sa grande transformation au mois de juin de cette année. Sony vient tout juste de communiquer les dates de lancement de ses nouveaux abonnements.

On le sait depuis fin mars, PlayStation prépare trois nouvelles formules pour s’abonner au PS Plus : le PS Plus Essential, le PS Plus Extra et le PS Plus Premium. Le consolier vient tout juste de communiquer les dates officielles de lancement.

La date de lancement officielle

En Europe, nous serons les derniers à profiter des nouveaux abonnements, puisque le lancement est prévu pour le 22 juin 2022. Avant nous, l’Asie (or Japon) ouvrira le bal le 23 mai 2022, suivie par le Japon le 1er juin 2022 puis les Amériques le 13 juin 2022.

Par ailleurs, Sony annonce étendre un peu le rayon d’action de son service de cloud gaming dans onze nouveaux pays, portant le nombre total de pays pouvant en profiter à 30. Au lancement du PlayStation Plus nouvelle version, ces États pourront en profiter : Bulgarie, Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Malte, Pologne, Chypre, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Le PlayStation Plus c’est quoi ?

Pour rappel, le PlayStation Plus va être découpé en trois morceaux. Un abonnement de base, appelé Essential, qui donnera accès à deux jeux chaque mois, ainsi qu’à un certain nombre d’avantages (démos, réductions, sauvegarde dans le cloud, accès en ligne, aides…), une formule Extra qui donnera accès à une bibliothèque de 400 jeux, façon Xbox Game Pass ainsi qu’une version Premium qui rajoute 340 titres, ainsi que l’accès à des versions d’essai pour certains titres.

Pour plus de détail, nous avons un dossier dédié pour tout comprendre au nouveau PS Plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.