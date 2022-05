PlayStation Now : un mois de mai pour les amateurs de jeux de combat

Le PlayStation Now n'a pas encore disparu dans le futur PlayStation Plus. Alors le service de jeux en streaming et téléchargement sur abonnement continue son bonhomme de chemin en ajoutant trois nouveaux jeux à son catalogue en mai avec une virée très japonisante.

En attendant l’arrivée du PlayStation Plus nouvelle formule le 22 juin, qui combinera les actuels services PlayStation Plus et PlayStation Now, ce dernier continue de se renforcer. En mai, trois nouveaux jeux viennent s’ajouter au catalogue de l’offre de jeux en streaming et téléchargement.

Sony a d’ores et déjà prévenu qu’ils seront tout trois disponibles sur le nouveau PlayStation Plus lors de son déploiement dans l’offre PlayStation Plus Premium.

Les jeux ajoutés en mai 2022

Les nouveaux jeux ajoutés au catalogue du PlayStation Now dès le 3 mai :

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur VI

Blasphemous

Si vous êtes amateurs de jeux japonais de combat, vous allez être ravis. Deux titres signés Bandai Namco s’ajoutent au catalogue dès ce mardi 3 mai. À commencer par Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4, un jeu de combat en 3D dans le célèbre monde de l’anime. Vous pouvez jouer en solo dans le mode histoire, bien affronter vos amis ou d’autres joueurs en ligne.

Grand classique du jeu de combat, Soulicabur VI remet sur le devant de la scène ses combats à l’épée en solo ou en multi. À vous de créer votre combattant légendaire et de vous laisser guider par son âme pour venir à bout de vos ennemis.

Enfin, Blasphemous est un jeu d’action et de plateforme extrêmement punitif façon Hack’n’slash. Le monde cauchemardesque s’offre à vous pour des combats intenses face à des hordes de monstres et de boss titanesques. Ramassez des objets pour pouvoir invoquer des pouvoirs et échapper à la damnation éternelle.

