LinkBuds S : Sony lance des écouteurs ultra légers à réduction de bruit active

Sony vient de présenter ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active, les LinkBuds S, qui se démarquent des autres produits de la marque par leur format ultra léger.

Après quelques semaines de rumeurs, Sony vient finalement de présenter officiellement ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction active de bruit, les Sony LinkBuds S. Si ce nom vous dit sans doute quelque chose, c’est que ces nouveaux écouteurs true wireless viennent en fait compléter une gamme lancée en début d’année avec les Sony LinkBuds ouverts.

Contrairement aux premiers LinkBuds, les nouveaux Sony LinkBuds S sont cependant des écouteurs intra-auriculaires qui proposent donc des embouts en silicone et une isolation passive. De quoi permettre au constructeur d’intégrer également une fonctionnalité de réduction active du bruit, au même titre — mais pas du même acabit — que les Sony WF-1000XM4. Positionnés sur le segment haut de gamme, les écouteurs sont également compatibles avec le codec LDAC en plus de l’AAC et du SBC. Ils proposent donc une réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz et sont certifiés Hi-Res Audio Wireless. Sony rebondit par ailleurs sur l’annonce de l’arrivée du Bluetooth LE Audio — avec sa latence réduite — sur Android 13 et promet une mise à jour plus tard dans l’année pour en fait profiter ses LinkBuds S.

Des écouteurs bien plus légers que les Sony WF-1000XM4

Mais là où les LinkBuds S se démarquent le plus des précédents écouteurs haut de gamme du constructeur, c’est sur leur gabarit. On a en effet droit ici à des écouteurs particulièrement légers, avec un poids de 4,8 grammes, les plus légers du marché pour des écouteurs sans fil à réduction de bruit compatibles LDAC. Rappelons d’ailleurs que le poids et le gabarit imposant des WF-1000XM4 étaient justement leurs principaux défauts.

Les Sony LinkBuds S // Source : Sony Les Sony LinkBuds S // Source : Sony

Pour la formule audio, Sony a intégré des transducteurs de 5 mm à ses écouteurs. Ils profitent également de batteries de 51 mAh assurant, selon le constructeur, jusqu’à 6 heures d’écoute avec réduction de bruit et 9 heures d’écoute sans. Le boîtier permet quant à lui d’ajouter 14 heures supplémentaires pour un total de 20 heures avec réduction de bruit. À propos du boîtier, signalons qu’il n’est pas compatible avec la charge par induction et ne peut donc pas se charger sans fil.

Les Sony LinkBuds S seront disponibles en deux coloris — noir ou doré — à partir de la fin du mois de mai, pour un prix de 199 euros. D’ici là, vous pouvez d’ores et déjà consulter notre test des Sony LinkBuds S.

