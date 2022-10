Son haute qualité et confort à toute épreuve pour ces écouteurs sans-fil Sony LinkBuds S

Sommaire Confort Autonomie Communications Commentaires

Avec ses écouteurs sans-fil LinkBuds S, Sony montre à nouveau son savoir-faire dans le domaine de l’audio. Ils bénéficient de l’expérience de la marque et allient compacité et fonctionnalités avancées.

Sony s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur du son. Il dispose d’une offre large en la matière et a intégré cette année une nouvelle référence, les Sony LinkBuds S.

Ces écouteurs sans fil, livrés avec leur boîtier de recharge, sont parmi les plus légers du marché. Ils sont disponibles chez la Fnac au prix de 159,99 euros, aussi bien en coloris noir que blanc. Quelles sont les promesses de ces écouteurs ?

Le confort comme priorité

Pour ses derniers-nés, Sony a choisi de soigner le design et a opté pour une conception particulièrement compacte. C’est l’une des plus grandes forces de cette nouvelle paire d’écouteurs sans fil, aussi esthétique que confortable. Discrets, ils bénéficient d’un design intra-auriculaire sans tige et totalement repensé par rapport aux autres modèles de la marque nippone.

Adepte de longues sessions d’écoute musicale ou amateur de vidéos en streaming ? Les LinkBuds S peuvent être portés sans gêne des heures durant puisqu’ils ne pèsent que 4,8 grammes. Leur boîtier de charge peut lui aussi tenir aisément dans la poche avec ses dimensions de 60 × 42,8 × 27,6 mm et son poids plume de 35 grammes. Les amateurs de sport ne sont pas en reste, ces écouteurs étant certifiés IPX4 pour leur résistance à la pluie aussi bien qu’à la transpiration.

Côté pratique, Sony a tenu à apporter un maximum de souplesse et de liberté aux utilisateurs, et ce, dès la prise en main. Les LinkBuds S sont à ce titre compatibles avec le Fast Pair de Google, pour un appairage rapide et facile. Ils prennent aussi en charge la commande vocale via les principaux assistants, dont ceux de Google, d’Apple et d’Amazon. Pour autant, le fabricant n’a pas délaissé la traditionnelle commande tactile.

Et pour que ces écouteurs s’adaptent au mieux au rythme de chacun, ils proposent en sus un mode Speak-to-Chat chargé de mettre en pause automatiquement la lecture de la musique dès lors que l’utilisateur commence à parler.

Une autonomie de 20 heures annoncée

Pourtant riches en fonctionnalités, les LinkBuds S affichent une autonomie confortable. Celle-ci peut aller jusqu’à 30 heures, dont 9 heures pour les écouteurs seuls et 21 heures complémentaires avec le boîtier de chargement. Ce dernier se targue d’ailleurs d’être compatible avec l’USB-C et de proposer une charge rapide, 5 minutes suffisant à apporter une heure d’écoute supplémentaire.

Cette autonomie peut être obtenue sans le recours à la réduction active du bruit (ANC), une technologie que Sony a choisi d’intégrer tant elle est devenue incontournable sur les écouteurs sans fil de milieu et haut de gamme. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une réelle immersion. Avec l’ANC, l’autonomie en écoute est annoncée à 20 heures (6 heures avec les écouteurs seuls et 14 heures supplémentaires avec le boîtier de charge).

Des communications plus fluides

Sony annonce avoir analysé un échantillon de 500 millions de voix pour rendre les appels téléphoniques encore plus clairs et mettre en avant les paroles du porteur tout en supprimant les sons indésirables comme celui du vent. L’ANC est, dans ce cadre, associée à une autre avancée intitulée Precise Voice Pickup, chargée d’isoler la voix de l’utilisateur à travers l’ensemble des microphones embarqués.

Sony étant avant tout reconnu comme un acteur phare et innovant dans le domaine du son, les plus mélomanes peuvent profiter sur les LinkBuds S d’un son certifié Hi-Res, c’est-à-dire à haute fidélité, propulsé par des haut-parleurs de 5 mm. Ces écouteurs supportent à ce titre les codecs LDAC, AAC et SBC. À cela s’ajoute une autre technologie phare du constructeur, le DSEE Extreme. Il permet d’offrir un son de qualité supérieure même si la musique a préalablement été compressée. Et pour que l’immersion soit complète, ils sont également estampillés 360 Reality Audio.

Les Sony LinkBuds S sont donc bien équipés. Ils sont disponibles au sein des points de vente Fnac et sur le site du revendeur au prix de 159,99 euros, accompagnés de leur étui de charge et d’un câble USB-C.