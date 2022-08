Ces bons écouteurs sans fil à réduction de bruit signés Sony sont à -30 %

Sony vient de lancer une paire d'écouteurs sans fil à réduction de bruit en alternative à sa gamme premium XM4 : les LinkBuds S. Ils ont quelques arguments à faire valoir, surtout avec cette baisse de prix. Ils passent aujourd'hui de 199,99 euros à seulement 143,99 euros chez Boulanger.

Après des LinkBuds très discutables, Sony mise cette fois sur une nouvelle version d’écouteurs sans fils : les LinkBuds S. Contrairement à la version classique, le modèle S mise plutôt sur un format intra-auriculaires et la réduction de bruit. Ces écouteurs se situent sur le segment haut de gamme, et sont donc à un prix proche des 200 euros. Heureusement, aujourd’hui, ils bénéficient de près de 30 % de réduction et deviennent une solution plus envisageable.

Ce qu’il faut retenir des Sony LinkBuds S

Une paire d’écouteurs légère et agréable à porter

Une bonne qualité sonore

La présence du codec LDAC

Commercialisés il y a peu au prix de 199 euros, les écouteurs sans-fil Sony LinkBuds S sont désormais proposés à 159,99 euros sur le site Boulanger, mais une fois dans le panier une remise de 10% s’applique pour un prix final de 143,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony LinkBuds S. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs qui misent sur le confort et la légèreté

Depuis les XM3, Sony a largement réduit le poids et la forme de ses écouteurs. La firme japonaise a tenu diminuer au maximum le volume de cette nouvelle référence, les LinkBuds S. D’après la marque, ils affichent un volume 41 % moins important que les WF-1000XM4 et un poids 33 % plus léger. Ils sont donc particulièrement confortables et tiennent plutôt bien dans l’oreille.

La différence avec le modèle classique c’est que cette version mise sur le silence, d’où le nom LinkBuds S. Ils proposent une meilleure isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire. Ce modèle dispose même d’une fonction de réduction de bruit active. S’ils sont loin d’atteindre le niveau des WF-1000XM4 en matière de réduction de bruit active, les LinkBuds S vont filtrer les bruits faibles. Un mode transparence est aussi de la partie pour rester à l’écoute de l’environnement et peut même être réglé sur vingt niveaux.

Une belle signature sonore

Côté audio, les écouteurs de Sony sont dotés de transducteurs dynamiques de 5 mm de diamètre avec des aimants en néodyme. Les basses sont bien là, mais les médiums sont davantage mis en avant. On retrouve les simples codecs le SBC et l’AAC, mais le LDAC. Ils sont donc capables d’assurer une transmission sans fil via Bluetooth jusqu’à un débit de 990 kb/s et de restituer des fréquences de 20 Hz dans les graves à 40 000 Hz dans les aigus.

Quant au boîtier, peu encombrant, offre 14 heures supplémentaires pour monter jusqu’à 20 heures d’écoute avec réduction de bruit activée. Les écouteurs eux, devraient tenir 6 heures avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 9 heures sans. Lors de notre test, ils ont tenu 4h15, une autonomie juste qui s’explique par leur petit gabarit des écouteurs qui logent une petite batterie. Enfin, 20 minutes suffissent pour récupérer plus de 60 % d’autonomie et 43 minutes pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir plus sur ce produit, nous vous invitions à lire notre test complet sur les Sony LinkBuds S.

Quels écouteurs Bluetooth choisir ?

La concurrence est rude sur ce marché des écouteurs Bluetooth et il existe de nombreuses marques à prendre en compte. Nous vous invitons alors à consulter notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil afin de découvrir quelles sont nos recommandations du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.