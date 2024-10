Retrouvez vos écouteurs et casques Sony grâce à la fonction Find My Device de Google

Sony vient d’annoncer une mise à jour majeure pour certains de ses écouteurs et casques sans fil phares. Cette dernière apporte notamment la compatibilité avec le réseau Find My Device de Google, une fonctionnalité très attendue qui permettra de localiser plus facilement les appareils audio en cas de perte.

Source : Sony

Rappelons que Find My Device est un service développé par Google pour les appareils Android. Réponse de la firme de Mountain View à Apple et sa fonction « Localiser », il s’agit d’un réseau de localisation qui permet aux utilisateurs Android de retrouver leurs appareils perdus ou volés, même s’ils ne sont pas connectés à Internet. Cette fonction utilise la technologie Bluetooth pour permettre aux appareils de communiquer entre eux et de relayer les informations de localisation.

Les modèles concernés par cette mise à jour sont les casques WH-1000XM5, les écouteurs WF-1000XM5 ainsi que les LinkBuds S. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera possible de localiser les écouteurs ou le casque via le réseau d’appareils Android.

Les Sony WF-1000XM5 // Source : WinFuture

En outre, la mise à jour (porteuse du numéro de version 2.3.1) apporte aussi la fonction Auto Switch qui permet de basculer automatiquement d’un appareil à un autre en cas de connexion multiple et l’option Google Fast Pair à travers la liaison sans fil Bluetooth LE pour un appairage instantané avec ses appareils sous Android.

Ces deux fonctions sont déjà disponibles au sein des LinkBuds Fit et LinkBuds Open récemment annoncés par Sony.

Une mise à jour disponible via l’application Sound Connect

Pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faut mettre à jour le firmware des écouteurs ou du casque via l’application Sony Sound Connect. Evoquée lors de la sortie des LinkBuds Fit, LinkBuds Open et LinkBuds Speaker, cette nouvelle application remplace Headphones Connect, Music Center et Auto Play.

Il est important de noter que certaines fonctionnalités, comme le support de Find My Device, ne seront disponibles que lors d’une connexion audio Bluetooth classique. Cela signifie que la localisation ne sera possible que si les écouteurs ou le casque sont allumés et connectés à un appareil Android. Sony n’est pas le seul fabricant à adopter le réseau Find My Device de Google. D’autres marques comme JBL ont également annoncé la prise en charge de cette fonctionnalité sur certains de leurs modèles dont les Tour Pro 2 (et certainement leurs successeurs les Tour Pro 3).