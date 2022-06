PlayStation 5 : une fonctionnalité pour monter plus rapidement vos clips vidéo depuis Share Factory

Sony lance une nouvelle fonctionnalité pour son Share Factory, son application d'édition vidéo sur PlayStation 5, nommée Bits. Elle permet de monter des clips vidéo plus rapidement avec des préréglages et de les partager plus rapidement.

La PlayStation 5 possède une application de montage vidéo gratuite et développée par Sony qui s’appelle Share Play. Aujourd’hui, le fabricant de la console y ajoute Bits, une série de préréglages d’effets audio et vidéo. De quoi monter ses meilleurs kills ou scores plus rapidement et y intégrer de l’humour, du suspense, de la surprise. Aussi, l’envoi des vidéos à vos amis ou sur les réseaux sociaux est simplifié, notamment via l’application mobile PlayStation App.

Bits arrive sur Share Play

Sony présente Bits comme une « façon simplifiée de personnaliser et de partager vos clips et captures d’écran de gameplay avec vos amis sur PS5 ». Plusieurs styles de Bits sont proposés dans l’éditeur Share Play, basé notamment sur des memes vidéo. Des templates que l’on peut appliquer à ses propres clips vidéo enregistrés durant les phases de jeu.

Bits est décrit comme un nouveau mode d’édition vidéo permettant de créer des vidéos qui durent entre trois secondes et une minute. On peut donc ajouter aux vidéos que l’on a enregistrées des stickers animés avec du son, du texte personnalisé ou encore des traits de couleurs pour dessiner (avec la manette DualSense). Enfin, on peut doubler ses vidéos et ajouter des filtres sur les enregistrements vocaux.

Sony annonce que de nouveaux Bits seront ajoutés et fur et à mesure sur la console de jeux vidéo, mais aussi en fonction des périodes et des tendances. La marque a pour l’instant présenté « Taco Tuesday, Sitcom Ending (Générique de sitcom, affichant “Directed by [insérez votre nom]”), Get Well Soon (Bon rétablissement) et, bien évidemment, Oh No Laugh (Il vaut mieux en rire) ».

