PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2022

Sony a dévoilé la sélection de jeux qui vont faire leur entrée dans le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium. Comme prévu, la série Yakuza est la star de ce mois d'août 2022.

C’est un calendrier dont il faut prendre l’habitude. Pendant la dernière semaine du mois, Sony dévoile les jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential pour le mois suivant. Puis, à la moitié du mois visé, la firme dévoile les ajouts au catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium, les concurrents du Xbox Game Pass de Microsoft.

C’est le 11 août, et nous sommes donc à seconde étape de ce calendrier.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus en août 2022

Voici les jeux ajoutés à partir du 16 août 2022.

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead By Daylight

Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Sony avait déjà annoncé l’arrivée de la série Yakuza dans le PlayStation Plus en juillet. D’autres titres de la série devraient arriver dans les semaines à venir. On peut aussi noter la présence de deux jeux multijoueurs fort en contenu avec Dead by Daylight et Ghost Recon Wildlands.

Après Stray, Sony ajoute un autre jeu indépendant acclamé par la critique à son lancement, Bugsnax. Il faut noter que ce jeu avait été offert dans le PlayStation Plus Essential au lancement de la PS5. Il devrait donc surtout bénéficier aux nouveaux abonnés qui n’avaient pas pu en profiter ce mois-là.

Sony a aussi quelques jeux qui demanderont moins de réflexes dans sa besace puisque le fabricant proposera Uno et deux jeux Monopoly en téléchargement en août.

C’est un nouveau mois très solide que propose Sony pour son offre PlayStation Plus Extra. Le catalogue s’enrichit de très bons jeux, à la fois des titres indépendants ou à haut budget, et pour tous les publics. Une excellente sélection pour finir l’été.

Et le catalogue classique ?

Comme en juillet, Sony n’ajoute aucun jeu à son catalogue de jeux rétro, pourtant réservé au PlayStation Plus Premium, son abonnement le plus cher. Espérons qu’une nouvelle annonce sera faite bientôt concernant ce catalogue.

