Sony a dévoilé la liste des jeux qui seront ajoutés aux catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2022. La bonne suprise vient des Xbox Game Studios.

On peut le dire, nous n’avions pas l’ajout d’un jeu Xbox Game Studio au catalogue du PlayStation Plus Extra dans notre bingo de 2022. Et pourtant, c’est bien ce que vient de confirmer Sony en publiant la liste des nouveaux jeux proposés dans son service d’abonnement en septembre.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra en septembre 2022

Voici la liste des jeux ajoutés au catalogue du service PlayStation Plus Extra. Pour rappel il s’agit d’une formule d’abonnement similaire au Xbox Game Pass lancé par Sony en 2022.

Il seront ajoutés au catalogue à partir du 20 septembre.

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfare : Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale | PS4

The Wonderful 101: Remastered | PS4

Comme on peut le voir, la surprise du mois est sans aucun doute Deathloop. Un jeu développé par Arkane Studio et édité par Bethesda, qui fait aujourd’hui partie des Xbox Game Studios de Microsoft. Pour rappel, ce jeu est sorti en exclusivité sur console PlayStation 5 avec un contrat antérieur au rachat du studio. On s’attendait toutefois à voir le jeu arriver sur Xbox en septembre, un an après sa sortie originel, et plutôt dans le Xbox Game Pass. Nous serions curieux de découvrir les secrets du contrat signé par Sony sur ce titre.

Hormis les titres Ubisoft Assassin’s Creed Origins et Watch Dogs 2 que l’on ne présente plus, et qui sont arrivés récemment dans le service concurrent, il faut surtout mentionner Chicory A Colorful Tale. Ce jeu indépendant a reçu de nombreux prix tout au long de 2021 et fait partie des meilleurs jeux de ces dernières années.

Les jeux PlayStation Plus Premium ajoutés en septembre 2022

L’abonnement le plus cher de Sony a aussi le droit à quelques titres exclusifs en septembre. Il s’agit de jeux ajoutés au catalogue des « classiques », les jeux rétro de PlayStation.

Ils seront également proposés à partir du 20 septembre.

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Trilogy | PS3

Sly Cooper : Voleurs à travers le temps | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Ici c’est surtout la série des jeux Sly Cooper que l’on veut mettre en lumière. Les fans espérent depuis longtemps un retour en grâce de la franchise. Espérons que cela en soit le premier signe.

