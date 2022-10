PlayStation avance sur PC : connectez-votre compte Steam avec PSN

Le PC est devenu une pierre angulaire de la stratégie de Sony dans le jeu vidéo. Le constructeur propose désormais une connexion avec PlayStation Network.

Un pas de plus vers un launcher PC pour Sony. Le constructeur a discrètement dévoilé la possibilité de connecter les PC dans l’écosystème PlayStation.

Les fans de Spider-Man sur PC sont les premiers à pouvoir en profiter grâce à une mise à jour du jeu d’Insomniac Games.

Si vous connectez votre compte PlayStation Network, utilisé habituellement sur les consoles PS4 et PS5, avec un compte Steam, Insomniac Games vous promet quelques bonus dans Spider-Man.

Link your Steam and PlayStation Network accounts today to get early unlocks and Skill Points in #SpiderManPC!

🕷️ Early Unlock: Resilient Suit

💨 Early Unlock: Concussive Blast

⬆️ 2 Skill Points

Read more: https://t.co/NRXOFlWqRo pic.twitter.com/oaMOgLxDxm

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 6, 2022