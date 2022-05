Sony PlayStation va investir massivement dans le monde du PC et du mobile

Devant ses investisseurs, Sony a déclaré que les prochaines seront consacrées à atteindre un nouveau public. D'ici 2025, la moitié du catalogue de jeux PlayStation sera également disponible sur PC et mobile.

Bien souvent, les jeux édités par Sony étaient consacrés à la plateforme PlayStation. Les consoles de Sony ont gagné une réputation de consoles à exclusivités, ce qui a obligé Microsoft Gaming à changer de stratégie. La firme de Redmond a misé sur le GamePass tant en investissant massivement dans de nombreux éditeurs, dont Bethesda, Activision Blizzard et King.

Désormais, Sony veut s’assurer que de plus en plus de jeux de son portefeuille soient disponibles sur PC et mobile dans les années à venir. Lors d’une présentation aux investisseurs, Jim Ryan (Président et PDG de SIE) a ainsi annoncé qu’environ la moitié de son catalogue sera également proposé pour PC mais aussi sur les appareils mobiles d’ici 2025. Jusqu’à présent, la proportion est nettement inférieure.

De gros changements en quelques années

Selon VGC, une slide de la présentation montre que Sony n’a proposé jusqu’à présent qu’environ 10 % de son catalogue sur PC, du moins c’était le cas en 2019. Cette année, les proportions devraient changer, mais seulement environ 20 % des jeux sont portés également pour le PC, tandis que la proportion de versions mobiles ne va que légèrement augmenter. En 2025, les ambitions sont importantes : il s’agit d’une stratégie de diversification qui mise sur plusieurs plateformes pour optimiser les revenus.

Sony s’attend à un public nettement plus large. Notez que Sony propose déjà ses jeux sur PC, comme Horizon Zero Dawn, Days Gone ou God Of War. Quelques chiffres ont d’ailleurs été partagés sur ces portages concernant Horizon Zero Dawn (2,3 millions de ventes, 60 millions de dollars de revenus), Days Gone (852 000 ventes, 22,7 millions de dollars de revenus) et God of War (971 000 ventes, 26,2 millions de dollars de revenus).

Au sein de ses PlayStation Studios dont l’objectif est de concevoir les prochains jeux pour PS4 et PS5 (mais aussi PC et mobile), Sony compte plus de 18 entités. Les God of War, The Last of Us, Spider-Man, et autres Infamous et dérivés d’Uncharted… la liste de grosses licences est longue.

Sony avait déjà annoncé s’occuper du jeu mobile, mais il y a aussi l’avènement de son cloud gaming ou encore la fameuse nouvelle offre de PlayStation Plus qui sera lancée le 22 juin 2022 en Europe.

