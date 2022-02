Steam : vous pouvez enfin savoir si un jeu va prendre trop de place sur votre PC

Grâce à une nouvelle fonction déployée par Steam, il est désormais possible de savoir si votre PC va supporter l'installation d'un nouveau jeu sans saturer.

Vous l’attendiez depuis des mois, votre jeu est en cours d’installation, quand, tout à coup, le plantage. Et un verdict sans appel : pas assez de place sur le disque dur de votre PC. Avec des jeux de plus en plus gourmands au niveau de l’espace nécessaire, mais un poids pas toujours annoncé, il devient difficile d’anticiper le bon déroulé d’une installation.

Steam a trouvé la parade en ajoutant une fonction pour vérifier l’espace exact dont un jeu a besoin pour s’installer correctement.

Comment installer Steam en bêta ?

Cette option est actuellement accessible depuis la version bêta de Steam, rapporte le site Lifehacker. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en profiter si vous installez celle-ci sur votre PC. Mais sachez que cela peut aussi se faire avec quelques déconvenues comme des plantages pour d’autres raisons. Les aléas des versions bêta…

Ouvrez Steam et connectez-vous.

Allez dans le menu Steam en haut à gauche, puis dans Paramètres/Système/Système.

Si vous êtes sous macOS, faites un clic sur l’icône Steam pour ouvrir le menu contextuel ou bien allez dans la barre du haut sur Steam / Préférences… puis Compte.

Validez votre participation à la bêta de Steam.

Redémarrez le logiciel.

Le menu Steam sur PC // Source : Frandroid Le menu Steam sur Mac // Source : Frandroid Le menu Steam sur Big Picture Le menu Steam sur Big Picture

À noter que vous pouvez aussi passer par l’option Big Picture pour vous inscrire à la bêta.

Va alors apparaître sur la fiche du jeu dans votre bibliothèque, à côté du bouton « Télécharger », l’espace nécessaire sur votre ordinateur pour l’installer. Pour les jeux déjà installés, vous n’aurez pas l’information à côté du bouton « Jouer ».

Bien sauvegarder ses jeux dans Steam Cloud

La version bêta de Steam apporte une autre fonction qui peut s’avérer vitale pour certains : la sauvegarde améliorée dans le cloud.

Pour aller plus loin

Steam : la nouvelle interface pour les téléchargements va être bien plus claire et satisfaisante

Il peut arriver que les sauvegardes ne soient pas les mêmes sur votre ordinateur et sur Steam. Pour éviter qu’un conflit sur votre PC entre différents jeux ne provoque la perte de votre progression et vous laisse démuni, vous pouvez vous assurer que la synchronisation est activée depuis les paramètres Préférences ou Système.

Vous verrez ensuite un petit nuage apparaître sur la fiche de votre jeu. Il comportera un point d’exclamation et un point jaune pour vous alerter en cas de mauvaise synchronisation entre la version Steam Cloud et celle sauvegardée sur votre ordinateur.

Si une incompatibilité est repérée, passez votre souris sur l’icône et cliquez pour résoudre. La liste des jeux sauvegardés apparaît alors afin de savoir quelle version vous voulez alors sauvegarder pour résoudre le problème.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.