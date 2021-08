Steam : la nouvelle interface pour les téléchargements va être bien plus claire et satisfaisante

Le principal vendeur de jeux en dématérialisé sur PC a publié une nouvelle bêta pour son application Windows, MacOs et Linux. Et les interfaces des téléchargements et de la gestion du stockage sont bien plus agréables à manipuler.

Steam a beau travailler au lancement de sa nouvelle console, la Steam Deck, la firme n’oublie pas non plus son cœur de métier. Deux nouveautés viennent d’arriver sur la bêta du client Steam. Celles-ci portent surtout sur l’interface des pages téléchargement et sur le gestionnaire de stockage.

Que vous rejoigniez la bêta dès maintenant, ou que vous lanciez Steam une fois que cette mise à jour aura été déployée pour tous les utilisateurs, sachez que le menu des téléchargements tel que vous le connaissez va disparaitre. À la place, on trouve un menu tout neuf.

S’il reprend le principe des barres bleues et de la ligne verte pour connaître la vitesse du disque et du téléchargement, on remarque déjà que la disposition change quelque peu. La bannière du jeu en train d’être téléchargé est affichée en grand à gauche. Par ailleurs, les différentes données sur le téléchargement en cours sont affichées de manière plus claire et aérée en haut à droite du menu.

Place au drag and drop

Autre ajout de taille : Steam indique désormais dans le pourcentage de progression de l’installation le processus d’allocation disque. Jusqu’ici, un téléchargement pouvait donner l’impression de rester bloqué à certains stades du téléchargement sans plus d’indication.

Actuelle interface Interface en bêta

Mais les plus gros changements du menu téléchargements interviennent plus bas, avec la disparition des gros boutons « télécharger maintenant » qui servaient à faire son choix. Désormais, tous les jeux sont déplaçables en drag and drop, avec en prime une toute nouvelle animation de déplacement de tuiles.

Autre changement notable : des icônes vont désormais indiquer le type de téléchargement, s’il s’agit d’une mise à jour, d’un DLC, de contenu du Workshop, etc. Dans le cas d’un patch, on devrait aussi pouvoir accéder en un clic à la note qui explique la mise à jour.

Le gestionnaire de stockage modernisé

Un second menu de Steam, un peu plus caché ce coup-ci, a bénéficié d’un travail tout aussi important de modernisation de son interface. Il s’agit des bibliothèques de contenus, visibles dans l’onglet téléchargements des paramètres. Celui-ci sert à décider à répartir les jeux entre différents disques de stockage.

En cliquant sur dossiers Steam, on accède à une interface beaucoup plus claire, qui nous renseigne non seulement sur la quantité d’espace restant, mais aussi sur la place que prennent nos jeux steam sur les disques. On peut passer d’un disque à un autre. Le tout se fait à l’aider d’un code couleur très clair. Il est également possible de désinstaller un jeu qui prendrait trop de place depuis cette nouvelle interface.

Comment s’inscrire à la bêta

Pour s’inscrire au programme bêta, voici la marche à suivre :