State of Play : Sony veut (et doit) rassurer avec le PS VR 2 ce jeudi

Sony annonce une conférence State of Play pour la présentation de nouveaux jeux. La firme doit notamment dévoiler des jeux PlayStation VR2, mais pas que.

Après le petit événement de Xbox et un Nintendo Direct, c’est au tour de Sony d’ouvrir son année avec un State of Play. L’occasion de découvrir de nouveaux jeux PlayStation 5 et PlayStation VR 2.

Où est quand regarder le State of Play ?

Le State of Play aura lieu jeudi 23 février à partir de 22h00, heure de Paris. Il sera possible de le suivre en direct sur Twitch et YouTube directement depuis la chaine officielle PlayStation.

L’événement devrait durer moins d’une heure en tout et pour tout, même si Sony n’a pas communiqué une durée exacte.

Que peut-on attendre de cet événement ?

Ce State of Play aura pour objectif de faire une présentation de 15 minutes du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League. Le lancement du jeu par Rocksteady Studios est prévu pour le printemps et devrait être l’un des temps forts des prochains mois.

Surtout, c’est l’occasion choisie par Sony pour présenter cinq jeux prévus sur PlayStation VR 2 cette année. L’une des conclusions de notre test était le manque de feuille de route de la part de Sony qui empêche d’avoir une visibilité sur les jeux à venir sur son casque de VR. Sony évoque toutefois uniquement des jeux tiers ici. Il ne faut donc pas s’attendre à de grandes nouveautés des PlayStation Studios. Peut-on au moins espérer Beat Saber et Half-Life Alyx qui manquent cruellement au casque ? Réponse ce jeudi.

