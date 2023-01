Xbox Game Pass : Microsoft ajoute de belles surprises à son service

En marge de son premier événement Developer_Direct, Microsoft a dévoilé la liste des prochains ajouts du Xbox Game Pass.

Comme quoi tout peut arriver. Souvent critiqué pour ses couacs de communication, Microsoft a pour la première fois, en dehors d’un grand moment comme l’E3, plutôt réussie à contenter les fans avec son premier Developer_Direct.

Ce nouveau format de présentation a su gérer les attentes en proposant pendant 40 minutes de découvrir les prochains jeux de Microsoft à paraitre dans les prochains mois.

Les développeurs, qui n’ont pas été licenciés, ont pu présenter les prochains titres des Xbox Game Studios : Redfall, Forza Motorsport, Elder Scrolls Online Necrom et Minecraft Legends. En attendant leurs sorties respectives, la firme avait aussi une surprise dans sa poche.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass

Voici les jeux à paraître dans les prochains jours dans le Xbox Game Pass de Microsoft.

Hi-Fi Rush (Cloud, PC et Xbox Series)

GoldenEye 007 (Cloud et console) : 27 janvier

Roboquest (Console) : 30 janvier

Age of Empires 2 Definitive Edition (cloud et console) : 31 janvier

Inkulinati (cloud, console et PC) : 31 janvier

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Cloud, console et PC) : 31 janvier

Darkest Dungeon (cloud, console et PC) : 2 février

Grid Legends (Cloud) : 2 février

Hot Wheels Unleashed (Cloud, console et PC) : 7 février

La star de cette sélection c’est bien évidemment Hi-Fi Rush que personne ne connaissait avant l’événement et pour cause : il s’agit du nouveau jeu du studio Tango Gameworks annoncé et lancé à la surprise générale.

Contrairement aux précédentes productions du studio (The Evil Within), pas question ici d’un jeu d’horreur, mais bien au contraire d’un jeu de rythme dans une ambiance très festive et colorée.

Les jeux qui quittent le service

Microsoft a aussi confirmé la liste des jeux qui ne seront plus disponibles dans le Game Pass à partir du 31 janvier.

Donut County

Taiko no Tatsujin: The Drum Master

Telling Lies

Worms WMD

Nous vous recommandons vivement Donut County qui peut se vivre en quelques heures seulement. De quoi le terminer avant la date fatidique.

