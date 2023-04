TV OLED : déjà 500 euros de moins sur le dernier-né de la gamme Sony Bravia XR

Dévoilés en mars dernier, les téléviseurs Sony Bravia XR cuvée 2023 débarquent enfin dans nos linéaires. Et c'est le modèle A80L qui ouvre le bal. Ce nouveau téléviseur OLED profite même d'une belle ristourne pouvant atteindre les 500 euros.

Voilà plusieurs années que la gamme de téléviseurs Bravia de Sony se positionne comme l’une des plus remarquables disponibles sur le marché. Cette année, le constructeur a dévoilé pas moins de quatre téléviseurs qui intègrent cette série phare. Disponible dès cette semaine, le Sony A80L est le premier modèle de 2023 disponible à la vente, dans quatre diagonales différentes.

S’échelonnant de 55 à 83 pouces, ces téléviseurs OLED cristallisent toutes les nouveautés apportées par Sony aux téléviseurs Bravia. Système d’image et de son soigné, partition médias (streaming, jeu vidéo, etc.) encore plus développée, fonction d’économie d’énergie poussée : rien n’a été laissé au hasard. Afin de célébrer dignement ce lancement, Boulanger vous propose d’obtenir une réduction allant de 200 à 500 euros sur les téléviseurs de la gamme A80L.

Sony Bravia XR A80L : une partition audio et vidéo irréprochable

Avec sa gamme Bravia XR, et ce modèle A80L, Sony propose un TV OLED qui bénéficie de tout le savoir-faire du constructeur en matière d’image et de son, afin de proposer une expérience à la pointe de l’innovation. Au cœur de ce modèle, et de la gamme, on retrouve le Cognitive Processor XR, un processeur qui utilise l’IA pour améliorer le rendu et la qualité de l’image en temps réel.

Il permet ainsi de réduire le bruit et de fluidifier l’image, peu importe sa source, mais aussi de mieux gérer le rétroéclairage de la dalle pour obtenir une bonne luminosité et surtout, du contraste. De quoi obtenir une image impressionnante, détaillée, et très réaliste sur tous vos contenus.

Côté audio, Sony a aussi décidé d’innover avec le système Acoustic Surface Audio+, qui utilise toute la surface de l’écran comme source sonore. Dans les faits, le son semble suivre ce qui se déroule à l’écran en permanence, afin d’offrir un rendu très immersif. Dolby Vision, Dolby Atmos et IMAX Enhanced sont de la partie pour une expérience complète et particulièrement satisfaisante.

Cinéma, animé, jeu vidéo : une expérience centrée sur le contenu

Comme toujours avec les TV Sony, l’expérience connectée est ici très développée. Fonctionnant sous Google TV, elles disposent de nombreuses fonctionnalités très utiles, comme un accès simplifié à la grande majorité des plateformes de streaming. Petite nouveauté cette année, l’intégration native du service de streaming d’animation japonaise Crunchyroll, entré récemment dans le giron de Sony. L’accès au service Bravia Core est aussi de la partie, avec notamment la possibilité de télécharger 10 films gratuitement.

Le gaming est aussi à l’honneur sur cet A80L. En plus de la Game Bar, qui permet d’affiner les réglages de l’image pour le jeu, ou de faire apparaître une mire pour mieux viser, les TV Bravia disposent de fonctionnalités de traitement d’image puissantes. Le mode « HDR Automatique » permet ainsi d’optimiser les réglages HDR une fois en jeu, tandis que le mode « Image Automatique » fait basculer l’affichage en mode gaming de manière automatique.

Pour ne rien gâcher, ce téléviseur embarque deux ports HDMI 2.1 pour que vous puissiez y brancher vos consoles de jeu. L’intérêt ? Profiter du VRR (taux de rafraîchissement variable) et du ALLM (mode faible latence automatique), deux fonctionnalités qui améliorent grandement l’expérience de jeu, sur PS5 par exemple.

Une gamme 2023 qui se veut plus responsable pour la planète

Avec ses modèles 2023, Sony a décidé de faire un geste pour la planète en proposant des téléviseurs plus respectueux de l’environnement. Une démarche qui joue sur deux tableaux : les matériaux utilisés d’un côté et la gestion de la consommation énergétique de l’autre.

Un gros effort a ainsi été réalisé sur les emballages. Plus petits, plus légers, et utilisant moins de plastique, ils participent à la réduction des émissions de CO₂ durant leur transport.

Afin de réduire la consommation en électricité de ses téléviseurs, Sony a développé un tableau de bord pour générer les modes d’économies d’énergie ainsi que diverses fonctionnalités. Les plus intéressantes sont sans doute l’optimisation de la luminosité qui utilise des capteurs sur le TV pour l’augmenter ou la diminuer en temps réel, selon l’environnement. En utilisant la Bravia Cam (vendue séparément), l’A80L est aussi capable d’optimiser sa consommation énergétique en assombrissant l’écran dès lors que plus personne n’est devant.

Économisez jusqu’à 500 euros sur les nouveaux téléviseurs Sony Bravia XR A80L

Premier téléviseur de la cuvée Bravia XR 2023 à sortir, l’A80L bénéficie actuellement d’une jolie offre chez Boulanger, qui vous propose d’obtenir une réduction pouvant aller jusqu’à 500 euros en fonction du modèle que vous choisissez. Comment en profiter ? Eh bien tout simplement en utilisant le code promotionnel ad hoc une fois le produit dans votre panier :

le TV Bravia XR A80L 55 pouces à 2 190 euros avec le code SONY300 (au lieu de 2 490 euros) ;

(au lieu de 2 490 euros) ; le TV Bravia XR A80L 65 pouces à 2 790 euros avec le code SONY200 (au lieu de 2 990 euros) ;

(au lieu de 2 990 euros) ; le TV Bravia XR A80L 55 pouces à 4 490 euros avec le code SONY300 (au lieu de 4 790 euros) ;

(au lieu de 4 790 euros) ; le TV Bravia XR A80L 55 pouces à 5 990 euros avec le code SONY500 (au lieu de 6 490 euros).

À noter que ces réductions sont aussi valables sur les autres modèles de la gamme Bravia XR, qui s’apprêtent à sortir dans les semaines qui viennent, et qui sont actuellement disponibles à la précommande :