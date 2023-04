PlayStation Plus : la liste des jeux offerts en mai 2023

Le PlayStation Plus Essential du mois de mai ne sera pas le plus mémorable de l'histoire du service. Sony ajoute tout de même quelques beaux titres pour les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium sur PS4 et PS5.

Voilà une nouvelle sélection de jeux offerts dans le PlayStation Plus qui nous met moins en appétit que les précédents mois. Sony vient en effet de révéler les jeux qui seront proposés au mois de mai pour les abonnés Essential, Extra ou Premium. On parle ici des jeux offerts pendant le mois et que vous aurez la possibilité de garder dans votre bibliothèque tant que vous avez un abonnement actif au PlayStation Plus.

Les jeux offerts en mai 2023

Voici les jeux proposés dans le PlayStation Plus Essential en mai 2023 :

Chivalry 2 (PS5 ou PS4)

GRID Legends (PS5 ou PS4)

Descenders (PS4)

Le titre fort de cette sélection est sans aucun doute Chivalry 2. Ce jeu multijoueur de chevalier avec une vue à la première personne est disponible depuis 2022 sur PC, Xbox et PlayStation. Il avait déjà rejoint le catalogue Xbox Game Pass en fin d’année 2022. L’arrivée dans le PlayStation Plus Essential devrait amener de la vitalité avec une vague de nouveaux joueurs.

Le jeu de course Grid Legends est sorti au début de l’année 2022 et fête donc son anniversaire avec une arrivée dans le PS+. La grande nouveauté de cet épisode est l’intégration d’une campagne scénarisée pour mieux incarner la vie du pilote de course.

Ces jeux seront disponibles à partir du 2 mai et jusqu’au 5 juin 2023.

