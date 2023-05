Sony Xperia 1 V et 10 V : aucun autre smartphone premium ne propose ces options en 2023

Sony dévoile sa nouvelle gamme de smartphone avec le Xperia 1 V et le Xperia 10 V. Le premier représente l'excellence du fabricant et pourtant la présentation se fait sans un bruit.

La présentation du nouveau Xperia 1 V en dit long à la fois sur le marché du smartphone et sur l’État de Sony dans cette industrie. Le fabricant a dévoilé son nouveau fleuron à 6 h du matin sans trompette ni tambour. La marque dévoile également le Sony Xperia 10 V, son nouveau milieu de gamme et le smartphone le plus léger du marché avec une batterie de 5000 mAh d’après le fabricant.

Un fleuron de 2023 à la sauce Sony

Le Sony Xperia 1 V reprend le design classique des Xperia avec ce format plutôt « carré » et « plat » que l’on connait bien. Ici, la marque nous propose un écran de 6,5 pouces avec un format 21:9 et une définition 4K à 120 Hz. Sans surprise, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le port jack 3,5 mm est toujours là, une vraie exception sur le marché. Le port microSD est toujours là, une vraie exception sur le marché. Oui, on a écrit deux fois la même phrase pour deux options peu orthodoxes sur un smartphone haut de gamme.

Évidemment, on attend toujours Sony sur la photo. Ici le fabricant nous propose un module à trois appareils avec un capteur de 52 mégapixels et deux capteurs de 12 mégapixels pour l’ultragrand angle et le zoom. Le plus important se cache dans le module principal derrière l’objectif f1/1,9 : un capteur Exmor T qui promet des prouesses en photographie basse lumière. Petite subtilité, ce capteur type 1/1,35 pouce n’offre pas toute sa surface en photographie, il coupera légèrement sur les bords pour une meilleure stabilité apparente.

Sony insiste sur la capacité de son smartphone à prendre d’excellentes photographies dans les pires conditions. Reste à voir comment cela se traduira pour l’utilisateur dans les tests.

Un milieu de gamme dans la moyenne

Le Xperia 10V ne brille pas non plus par une grande originalité. On a le droit à une puce Snapdragon 695 de Qualcomm et un écran OLED 1080p sur une diagonale de 6,1 pouces. Le smartphone pèse 159 grammes sur la balance, ce qui semble relativement léger pour son format. Le bon point est aussi dans sa certification IP65/68 pour une meilleure résistance à l’eau et la poussière. Le téléphone intègre une nouvelle fois un port jack.

Des tarifs défiant toute concurrence

Le Sony Xperia 10V sera disponible à partir du mois de juin pour 449 euros. Le Sony Xperia 1V sera lui commercialisé à 1399 euros. C’est-à-dire plus cher qu’un iPhone 14 Pro ou un Galaxy S23 Ultra. Bon courage.

