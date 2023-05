PlayStation Showcase : la conférence des prochains blockbusters PS5 a sa date

Le PlayStation Showcase est l'événement de Sony où la firme dévoile un maximum de surprise et de licence à très grand budget. On va prendre la max et c'est la semaine prochaine.

Parmi les événements PlayStation, il y a tout d’abord les petits State of Play qui permettent de découvrir en détail un jeu ou de découvrir quelques nouveaux titres. Et puis il y a les PlayStation Showcase. Ce nom désigne les grands événements de la marque où elle dévoile du nouveau matériel, de nouveaux services, et ses jeux les plus importants.

Après quelques rumeurs, Sony a officialisé son prochain PlayStation Showcase. La marque promet de nous en mettre plein les yeux.

Date et heure du PlayStation Showcase

La grande conférence de Sony aura lieu dès le mercredi 24 mai prochain, à partir de 22 heures (heure de Paris). Elle sera diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch.

Sony promet une conférence de plus d’une heure permettant de découvrir « une tonne de nouveaux jeux et de nouvelles licences en route vers la PS5 et le PS VR2 ». Ils seront développés par des indépendants, des éditeurs tiers, mais aussi et surtout les fameux PlayStation Studios. On peut notamment s’attendre à voir Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI y tenir une bonne place.

Attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, ainsi que des jeux enchanteurs venant de nos partenaires extérieurs et de créateurs indépendants.

Cette conférence devrait servir d’ouverture aux multiples événements dédiés au jeu vidéo prévus à partir du mois de juin comme le Summer Game Fest ou la conférence Xbox Bethesda.

