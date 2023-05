Ratchet and Clank Rift Apart sur PC s’annonce déjà comme une prouesse technologique

Le jeu Ratchet & Clank Rift Apart est la dernière production PlayStation Studios en date à faire le chemin depuis la PS5 vers le PC. Sony semble particulièrement avoir investi dans la qualité de ce portage.

Le PC tiens désormais une place importante dans la stratégie de Sony. Pour donner une seconde vie à ses blockbusters, la firme propose des portages de jeux exclusifs console PlayStation sur PC avec, d’habitude, une bonne qualité de réalisation. D’habitude, parce que le précédent portage, The Last Of Us Part 1 fait partie des très mauvaise élève de l’année au côté de Star Wars Jedi Survivor.

Cette fois, c’est au tour de Ratchet & Clank Rift Apart d’arriver sur Steam et Epic Games Store à partir du 26 juillet 2023, au plein cœur de l’été. La version PC a été supervisée par Nixxes Software, un studio dédié à l’exercice racheté par Sony en 2021.

Un portage bourré de technologie

En attendant le lancement en juillet, le studio de développement fait déjà de belles promesses sur les technologies embarquées dans son portage. Le communiqué mentionne notamment un support complet de Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2 et Intel XeSS ainsi que la technologie maison d’Insomniac Games d’injection temporelle (IGTI) utilisée sur la version console. Dans les quatre cas et peu importe votre configuration, vous devriez pouvoir augmenter les performances du rendu.

Ce sera probablement nécessaire pour pouvoir activer le support du ray tracing et des formats d’image ultralarge 21:9, 32:9 et 48:9. Le communiqué mentionne enfin la possibilité de « débloquer le nombre d’images par seconde ». On imagine qu’il s’agit d’assurer une compatibilité avec les écrans pouvant monter à 120, 144, 240 ou même 360 Hz.

PC oblige, le jeu proposera une compatibilité complète avec le clavier et la souris, mais la prise en charge de la manette DualSense sera toujours là, notamment pour les retours haptiques et les gâchettes adaptatives.

En revanche, Sony n’explique pas comment le jeu adaptera la gestion si particulière du stockage de la PS5. En effet Ratchet & Clank Rift Apart était l’un des premiers jeux exclusifs à la nouvelle de console de Sony qui utilisait les capacités de son SSD. Sur PC, la technologie Direct Storage de Microsoft devrait permettre de calquer l’usage du SSD de la PS5, mais l’on n’en trouve aucune trace dans la communication de Sony à ce stade.

