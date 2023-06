PS Plus: voici la liste des jeux offerts du mois de juin 2023

Qui dit début de mois, dit renouvellement de catalogue de jeux offerts pour les différents services d'abonnements des gros constructeurs. Sony vient tout juste d'annoncer sa liste, au programme : Basket, dinosaures et Samouraï.

Le thermomètre est monté d’un coup juste avant l’officialisation de l’été et Sony souhaite pourtant que vous restiez chez vous avec une nouvelle salve de jeux disponibles pour les abonnées au PlayStation Plus Essentiel, Premium et Extra dès le 6 juin et jusqu’au 3 juillet.

Les jeux PlayStation Plus offerts en juin 2023

NBA 2K23 (PS4 et PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4 et PS5)

Trek to Yomi (PS4 et PS5)

Concernant les jeux spécifiques au PlayStation Plus Extra et Premium, la liste du début du mois de mai est toujours valable.

Les jeux PS+ du mois de juin en détail

On ne présente plus la célèbre licence de simulation de Basket NBA 2K qui dans son édition 2023 pousse le panier encore un peu plus loin. On a notamment le droit à un mode carrière tout neuf dans lequel on peut créer son joueur intégralement et de façon très poussée. Ce dernier est toujours scénarisé et qui met en scène de grandes stars du ballon orange comme actuelles comme celles du passé.

Jurassic World Evolution 2 n’est ni un jeu d’action ni un jeu d’exploration, mais bien un jeu de gestion dans lequel il sera question de diriger son propre parc à dino. Que ce soit dans un mode scénario reprenant des éléments du dernier fil (Jurassic World: Fallen Kingdom) ou dans un mode « bac à sable» permettant d’expérimenter toutes les installations et d’élever toutes sortes de créatures.

Dans Trek to Yomi, on incarne un samurai de l’ère Edo cherchant vengeance après que son village ait été détruit. Le jeu mise à fond sur son ambiance à la Kurosawa avec un visuel noir et blanc très stylisé et une mise en scène très soignée. Le Gameplay mêle combats, exploration et énigmes principalement sur un plan horizontal.

