PlayStation Plus Extra et Premium : une belle salve de jeux ajoutés au catalogue en mai 2023

Sony entretient son service de jeux par abonnement et dévoile la liste de titres qui viennent de s'ajouter au catalogue pour les abonnés Extra et Premium. Au programme : de la nouveauté, des classiques et quelques surprises.

Tandis que Microsoft est à la peine et admet avoir perdu la guerre des consoles sur cette génération, Sony en profite pour enfoncer le clou. Le géant nippon dévoile aujourd’hui une belle liste de jeux qui viennent s’ajouter au catalogue des programmes PlayStation Plus Extra et Premium. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la formule devient de plus en plus alléchante.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra en janvier 2023

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Humanity (PS5, PS4)

Watch Dogs: Legion (PS5, PS4)

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4)

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4)

Rise of the Tomb Raider (PS4)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Bus Simulator 21 (PS5, PS4)

The Evil Within 2 (PS4)

Wolfenstein: Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS5, PS4)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)

Soundfall (PS5, PS4)

Comme on peut le constater, la liste est longue et éclectique. On a notamment le droit à quelques classiques de la génération précédente comme la série des Dishonored, Tomb Raider ou Wolfenstein. La grosse mise en avant concerne surtout Ratchet & Clank: Rift Apart que les fans du Lombax de l’espace ont certainement déjà complété depuis sa sortie en juin 2021.

Autre surprise, un certain Humanity vient se glisser dans le lot. Il s’agit du dernier jeu de Tetsuya Mizuguchi (Rez, Lumines, Tetris Effect: Connected), un titre énigmatique prend la forme d’un Puzzle Game dans lequel il faudra orienter des foules de personnages sur des dizaines de niveaux.

D’autres titres plus « indés » font aussi leur apparition comme Sakuna: Of Rice and Ruin, un jeu à la Animal Crossing dans une ambiance Japon médiéval ou encore SoundFall, dungeon crawler musical très stylisé.

Concernant la partie qui concerne le PlayStation Plus Premium, en particulier les jeux Retro, voici les jeux ajoutés :

Syphon Filter: Logan’s Shadow (PS5, PS4)

Blade Dancer: Lineage of Light (PS5, PS4)

Pursuit Force (PS5, PS4)

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

En dehors de Ghostbusters, Ces jeux sont à l’origine sortis sur PSP et ont été adaptés pour être joués sur PS4 et PS5.

