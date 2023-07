Sony dévoile un téléobjectif zoom pour prendre des photos de très proche

Sony a présenté un nouvel objectif conçu pour prendre des photos de loin, mais avec une mise au point très proche, le Sony FE 70-200 F4 G OSS II.

À l’occasion du lancement de son nouveau boîtier APS-C dédié à la photo, le Sony A6700, le constructeur japonais a également présenté un nouvel objectif en monture E, compatible aussi bien avec les appareils hybrides à capteur APS-C que full frame de la marque. Il s’agit du nouveau Sony FE 70-200 F4 G OSS II.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un objectif zoom à ouverture focale constante de f/4, proposant un champ de vision resserré avec une longueur focale allant de 70 à 200 mm. Le cailloux est par ailleurs stabilisé comme l’indique le suffixe « OSS » et il s’agit donc de la deuxième version.

Rappelons que le premier Sony FE 70-200 F4 G OSS a été lancé il y a neuf ans déjà, en 2014. Depuis, Sony a particulièrement travaillé sa copie pour permettre une meilleure qualité d’image, un objectif plus compact et une meilleure réactivité. Cela se traduit, notamment, pour la réactivité, par l’intégration de quatre moteurs linéaires pour un autofocus rapide, capable de suivre la cadence d’une rafale à 30 images par seconde proposée par le Sony A1. D’après la firme, le suivi d’autofocus aurait ainsi été amélioré de l’ordre de 20 % par rapport à la première génération.

L’objectif Sony FE 70-200 F4 G OSS II est par ailleurs plus léger que son prédécesseur avec un poids de 794 grammes, contre 840 grammes, et plus compact avec une longueur de 149 mm, contre 175 mm.

Un objectif adapté à la proxi-photographie

Sony annonce également des capacités efficaces pour la proxi-photographie, puisque son nouvel objectif permet un rapport de grossissement de x0,5 quelle que soit la longueur focale utilisée. Ainsi, il est capable de faire la mise au point à 26 cm du sujet lorsqu’il est utilisé en mode 70 mm et à 42 cm lorsqu’il est utilisé en 200 mm. De quoi permettre de prendre des sujets particulièrement proches.

Pour le reste de la conception optique, le Sony FE 70-200 F4 G OSS II est doté de 19 éléments répartis en 13 groupes et d’un diaphragme à 9 lames pour des billes de bokeh rondes.

Le Sony FE 70-200 F4 G OSS II sera disponible à la fin du mois de juillet. Il sera proposé au prix de 2000 euros et compatible aussi bien avec les boîtiers full frame qu’avec les boîtiers APS-C — pour une plage focale équivalent 105-300 mm.

