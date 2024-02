Sony a annoncé les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et Premium en février 2024 que vous pourrez retrouver sur PS5 et PS4.

Le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium s’enrichit avec de nouveaux jeux qui seront disponibles sur les consoles de jeux PS4 et PS5. Sony a en effet publié la liste officielle des titres ajoutés en février 2024. Une belle fournée en perspective.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en février 2024

À partir du 20 février 2024, les abonnés et abonnées au PS+ Premium et PS+ Extra auront accès aux jeux ci-dessous. Et ce, sans avoir à payer de supplément.

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Lego Worlds | PS4, PS5

Lego Jurassic World | PS4, PS5

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

On notera donc l’arrivée d’Assassin’s Creed Valhalla qui se targue d’explorer le folklore nordique en vous proposant d’incarner un guerrier viking en quête de gloire. Dans un tout autre registre, Need for Speed Unbound vous entraînera dans des courses automobiles à toute vitesse avec du bon vieux tuning qui fait plaisir. Pensez aussi à jeter un œil aux jeux Lego, ils sont souvent bien rigolos.

Notez au passage que l’offre Classics — dédiée aux jeux rétro — du PS+ Premium a aussi droit à quelques ajouts :

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Secret of Mana | PS4