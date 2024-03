Mise à jour PS5 : quoi de neuf dans cette version ?

La PlayStation 5 a été mise à jour. Au programme : une amélioration du son de la DualSense, partage d'écran et luminosité du voyant de la PS5.

En allumant votre PlayStation 5 aujourd’hui, vous avez peut-ĂŞtre Ă©tĂ© invitĂ© Ă actualiser le firmware de votre console. Si vous vous demandez quelles nouveautĂ©s apporte cette mise Ă jour, vous ĂŞtes au bon endroit !

Précisons que si vous participez au programme bêta de Sony, vous avez dû recevoir ces nouveautés dans le courant du mois de février.

AmĂ©lioration de l’audio sur la DualSense

La manette de la PS5 se met Ă©galement Ă jour et s’amĂ©liore. Le haut-parleur de la DualSense diffuse dĂ©sormais Ă un volume plus Ă©levĂ© qu’auparavant, ce qui rend plus intelligibles les sons diffusĂ©s par les tout petits trous situĂ©s entre les deux joysticks. Si cela vous dĂ©range, il est toujours bien Ă©videmment possible de rĂ©gler le volume de la sortie audio de la manette depuis le centre de contrĂ´le.

Le micro gagne aussi en qualité puisque Sony a amélioré son algorithme de réduction de bruit par IA. Les bruits de fond parasites devraient donc être moins nombreux, notamment en ce qui concerne les cliquetis des boutons.

Partage d’Ă©cran amĂ©liorĂ©

Vous aimez partager votre Ă©cran Ă vos amis lorsque vous jouez afin d’obtenir de l’aide ? Avec cette mise Ă jour, les personnes qui observent une partie en plein Ă©cran gagnent davantage de contrĂ´le.

En tant que spectateur ou spectatrice, il devient possible de contrĂ´ler un pointeur pour indiquer un endroit prĂ©cis de l’Ă©cran, envoyer un ping au joueur ou Ă la joueuse, ou encore tracer un trait ou rĂ©agir sous forme d’Ă©moji. Autant d’Ă©lĂ©ments qui peuvent se montrer très pratiques utilisĂ©s avec parcimonie, ou totalement infernaux en cas d’abus. Heureusement, l’hĂ´te de la partie peut dĂ©cider de dĂ©sactiver cette fonction Ă sa guise.

RĂ©glage de la diode de la console

Lorsque vous allumez votre PlayStation 5, une diode d’alimentation vous indique que la console est en cours de fonctionnement. Si vous jouez rĂ©gulièrement la nuit et que celle-ci vous dĂ©range, nous avons une bonne nouvelle pour vous !

Dans les paramètres du système (Paramètres > Système > Signal sonore et lumière), un menu « Luminosité » vous permet de régler la puissance de cette diode. Trois réglages sont disponibles : Dim (tamisé), Medium ou Bright (lumineux).

Comme toujours, on vous conseille grandement de tenir votre console Ă jour et donc de tĂ©lĂ©charger et d’installer ce nouveau firmware.