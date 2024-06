Rejoindre un chat vocal Discord sur PS5 sera bientôt beaucoup plus simple

Utiliser Discord sur PS5 va devenir bientôt devenir aussi simple que sur PC ou smartphone avec une future mise à jour qui vous permettra de rejoindre un chat vocal directement depuis votre console.

Discord se focalise à nouveau sur le jeu vidéo cette année, après avoir voulu devenir une plateforme communautaire plus généraliste après son succès grandissant pendant le confinement. Le service s’est notamment intégré aux systèmes de PlayStation et Xbox ces dernières années pour permettre eux joueurs de se retrouver plus facilement.

PlayStation vient d’annoncer un accès grandement simplifié à Discord pour les joueurs PS5, qui pourront bientôt se passer de leur smartphone ou ordinateur pour rejoindre un chat vocal.

Le chat vocal Discord directement dans la PS5

Les joueurs PS5 vont bientôt pouvoir rejoindre un chat vocal Discord directement depuis leur console, une première pour l’intégration du service qui devient de plus en plus profonde, sans nécessiter d’utiliser l’application sur d’autres appareils.

Un nouvel onglet Discord va s’ajouter à la Game Base, accessible via le centre de contrôle de la console (grâce à la touche PS de votre manette Dual Sense). Dans ce nouveau menu, vous pourrez rejoindre n’importe quel groupe de discussion ou discussion vocale privée au sein du serveur Discord de votre choix pour commencer la communication. Vous recevrez aussi une notification lorsqu’un autre utilisateur vous appellera pour lancer un chat vocal en un seul clic.

La fonctionnalité ne sera effective qu’après avoir associé vos comptes PlayStation Network et Discord. Une fois cette association effectuée, l’icône Discord apparaitra dans la Game Base de votre PS5.

Bientôt disponible en Europe

L’arrivée du chat vocal Discord directement depuis votre PS5 sera possible dans les prochaines semaines en Europe. La fonctionnalité est d’abord déployée au Japon et en Asie avant d’arriver par chez nous dans le cadre d’une future mise à jour.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.