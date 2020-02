Sony lance le Xperia L4 avec écran 21:9 et triple capteur photo pour 199 euros

Sony a beau avoir perdu son aura d'antan sur le marché des smartphones, il poursuit ses efforts. Le japonais lance aujourd'hui le Xperia L4, un modèle d'entrée de gamme équipé d'un écran 21:9 et d'un triple capteur photo, le tout pour 199 euros.

L’arrivée des constructeurs chinois sur le marché des smartphones a fait beaucoup de mal à Sony. Autrefois marque indétrônable, le Japonais peine à se refaire une place parmi les grands malgré des produits audacieux comme le Xperia 1.

Aujourd’hui, le japonais lance le Xperia L4 et tente de jouer des coudes sur un segment d’entrée de gamme largement dominé par les marques chinoises. Derrière son design (proche du Xperia 5) toujours aussi soigné, le successeur du Xperia L3 ne brille pas particulièrement par ses composants internes. Propulsé par une puce MediaTek MT6762 d’entrée de gamme, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage (extensible via microSD) et Android 9 Pie, il devrait assurer l’essentiel pour un utilisateur lambda.

Les joueurs, eux, s’orienteront sans doute vers des configurations plus musclées. Peu importe, Sony ne cible pas particulièrement ces utilisateurs et préfère toucher un public plus large avec un produit abordable. Fidèle à sa réputation, le constructeur nippon mise sur l’écran, la qualité photo et l’autonomie.

Écran 21:9 et autonomie prometteuse

Sony figure parmi les premiers constructeurs à avoir misé sur des écrans au format 21:9 (très long et fin). Un choix audacieux facilitant notamment l’utilisation du multifenêtrage. Le Xperia L4 hérite donc de ce format original avec une dalle de 6,2 pouces et une définition LCD HD+ (1680 x 720 pixels) un peu juste au regard de ce que propose la concurrence.

Néanmoins, le choix de cette définition combiné à une batterie de 3580 mAh promet une autonomie confortable (à vérifier lors d’un test complet). Le japonais propose même la recharge rapide devenue indispensable aujourd’hui. Enfin, grâce à Xperia Adaptive Charging, Sony promet de contrôler la recharge pour conserver la longévité de la batterie.

Un triple capteur photo avec « super grand angle »

Depuis quelques années, Sony s’attelle à l’amélioration de la qualité photo de tous ses smartphones. Dans cette logique, le Xperia L4 adopte un triple capteur intégrant toutes les fonctions tendance du marché.

Ainsi, le grand angle (capteur de 13 Mpx) s’accompagne d’un ultra-grand angle que Sony qualifie de « super grand-angle » (capteur de 5 Mpx) et d’un troisième capteur de 2 Mpx qui analyse la profondeur de champ pour améliorer le bokeh sur les portraits.

Le Xperia L4 sera disponible au printemps 2019 au prix de 199 euros. Sony le proposera en deux coloris : noir et bleu.