Sony WH-1000XM4 officialisé : le meilleur casque à réduction de bruit a enfin son successeur

Comme prévu, Sony a annoncé ce jeudi son nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM4. Un casque qui s'enrichit de nombreuses fonctionnalités pour parfaire le savoir-faire déjà accumulé par le constructeur japonais.

Cela fait désormais plusieurs années que Sony peut prétendre au titre de constructeur du meilleur casque à réduction de bruit active du marché avec le WH-1000XM3. Cependant, aux yeux de certains, il manquait encore une fonctionnalité dans la boîte à outils pour parfaire son avance sur Bose et son Headphones 700. Cette lacune a enfin été comblée ce jeudi avec l’annonce du Sony WH-1000XM4.

Comme prévu, Sony a en effet tenu une conférence virtuelle pour présenter son tout nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit. Une présentation qui intervient près de deux ans après la sortie de son prédécesseur et alors que de nombreuses fuites avaient déjà livré moult informations au sujet du casque.

Sans surprise, le Sony WH-1000XM4 reprend donc en grande partie le même design que son aîné avec des pavés tactiles sur chaque oreillette permettant de contrôler sa musique en modifiant le volume ou en changeant de piste. Il en va de même pour l’autonomie annoncée par Sony qui reste inchangée avec 30 heures d’utilisation en réduction active de bruit — et 38 heures sans réduction de bruit — et 10 minutes de recharge pour récupérer cinq heures d’utilisation.

Le Bluetooth multipoint enfin de la partie

C’est surtout au niveau des fonctionnalités que le WH-1000XM4 va se distinguer de son prédécesseur. Et la première d’entre elles permet enfin à Sony de rattraper le petit train de retard par rapport à Bose sur la connectivité Bluetooth : le WH-1000XM4 est enfin compatible avec le Bluetooth multipoint. Concrètement cela signifie que vous pouvez non seulement appairer plusieurs appareils au casque audio, mais que vous pouvez les connecter en même temps. Vous n’aurez donc plus besoin de déconnecter votre smartphone du casque en arrivant au bureau pour le connecter à votre ordinateur portable : le Sony WH-1000XM4 sera connecté simultanément aux deux sources.

La réduction de bruit active s’enrichit aussi sur le nouveau casque de Sony. Le constructeur avait inauguré avec son précédent modèle un système qualifié de « quick attention » : en posant la main sur l’oreillette droite, la réduction de bruit se mettait en pause et le volume sonore était diminué. Sony a repris le même principe sur le WH-1000XM4, mais l’a désormais rendu plus intelligent. Il est en effet possible de configurer le casque pour qu’il active automatiquement ce mode lorsque vous parlez ou que le casque entend des annonces. Pratique pour les annonces en gare ou dans le métro par exemple. Par ailleurs, la réduction de bruit active peut être réglée sur vingt niveaux différents et s’adapter en fonction du contexte. Derrière le capot, on retrouve le processeur QN1 que sur le modèle précédent ainsi qu’une technologie. Enfin, parmi les petits conforts du quotidien, on pourra noter la détection de port du casque avec le WH-1000XM4 qui met automatiquement la musique en pause lorsqu’il n’est plus sur vos oreilles.

Concernant la qualité audio en elle-même, Sony a intégré des transducteurs de 40 mm à chaque oreille capable de restituer une réponse en fréquence de 4 à 40 000 Hz en filaire, et de 20 à 20 000 Hz en Bluetooth. Il profite également du système DSEE Extreme de Sony, capable de convertir une source audio compressée en un fichier de meilleure qualité. De quoi, sur le papier, augmenter la définition et la dynamique de vos fichiers musicaux. On retrouve également plusieurs codecs Bluetooth avec non seulement le SBC et le AAC, mais également le LDAC, casque Sony oblige. L’aptX et l’aptX HD font cependant figure de grands absents sur le casque.

Prix et disponibilité du Sony WH-1000XM4

Le nouveau casque WH-1000XM4 de Sony est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en deux coloris : noir ou crème, au prix de 380 euros.