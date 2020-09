Sony veut rendre la télévision audible de tous avec cette enceinte-télécommande

Permettre aux personnes ayant une déficience auditive d'entendre la télé sans se couper du reste du monde avec un casque, c'est l'objectif de Sony avec son enceinte sans-fil « TV amplifiée » SRS-LSR200. Elle arrivera sur le marché plus tard en septembre.

Pensée en premier lieu pour les personnes souffrant de troubles auditifs, mais pas seulement, l’enceinte sans-fil SRS-LSR200 de Sony arrivera sur le marché plus tard en septembre à un tarif annoncé à 200 euros. Son concept est simple : se connecter en liaison directe sans-fil 2,4 GHz au téléviseur, et retransmettre le son en simultanée des enceintes intégrées à ce dernier, le tout avec une portée d’environ 30 mètres. Une bonne alternative au casque, d’autant que Sony a pensé à quelques fonctions pratiques, comme l’accès à plusieurs modes audio permettant d’amplifier plutôt les moyennes ou les hautes fréquences, et ce à l’aide d’un bouton dédié. Il est par ailleurs possible d’augmenter le volume de l’enceinte indépendamment du téléviseur.

Un triptyque de haut-parleurs et une télécommande intégrée

Sony a aussi ajouté à son enceinte une télécommande intégrée, permettant de changer de chaîne et d’entrée (pour passer de la TV à un lecteur Bluray ou une console de jeu, par exemple). Cette dernière fonctionne avec les principales marques de téléviseurs, précise Sony, qui cite notamment Hitachi, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, ainsi que ses propres modèles, bien entendu.

Équipée de trois haut-parleurs, la SRS-LSR200 a été conçue pour s’adapter facilement à l’audition de ses utilisateurs, dans toute leur diversité. L’enceinte en elle-même dispose d’une autonomie de 13 heures et se recharge en étant simplement posée sur son socle. La recharge s’opère en 3 heures environ. Le socle se limite pour sa part à trois ports : un port pour l’alimentation, un Jack en entrée audio classique, complétés d’une entrée optique. Chaque port dispose d’un code couleur correspondant aux câbles fournis pour une installation simplifiée.

C’est enfin à partir de ce socle que la connexion sans-fil directe vers l’enceinte se fait. Sony explique qu’elle est à faible latence et peu sensible aux interférences. Notons que si cette enceinte sans-fil est destinée de prime abord aux personnes malentendantes, elle peut aussi s’avérer utile pour écouter calmement la télévision à l’autre bout d’une grande pièce, ou depuis une autre pièce, sans avoir à augmenter le volume du téléviseur.