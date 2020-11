PS5 : Sony admet une autonomie mitigée sur la manette DualSense

Vous n'aviez pas été emballé par la durée de vie de la manette DualShock 4 ? Vous risquez de rager aussi contre la DualSense de la PlayStation 5. Sony a annoncé qu'elles avaient toutes deux une autonomie quasi identique. Et la manette PS4 n'était pas réputée pour son autonomie.

C’est la bonne surprise de la PS5. La manette DualSense a été l’argument principal de Sony ces derniers mois et, une fois en main, on comprend pourquoi. La manette est agréable au toucher et bourrée d’innovations pour rendre le jeu plus immersif (retour haptique différent des vibrations de la DualShock 4, gâchettes adaptatives notamment).

Dans un papier de blog publié lundi, Sony est revenu sur ses spécificités et a voulu répondre à bon nombre de questions que se posent les futurs acheteurs.

Une batterie 50 % supérieure en capacité

Du côté des points qui ne vont pas rassurer les joueurs, il y a la question de l’autonomie de la manette. Sony avance que « dans la plupart des conditions, la durée de vie de la batterie devrait être similaire à celle de la DualShock 4« . Cette dernière n’était pas réputée pour sa longue tenue.

Cette fois-ci, la DualSense embarque pourtant une batterie Li-Ion de 1 560 mAh alors que la DualShock 4 disposait d’une capacité de 1 000 mAh. Une différence notable qui laissait présager d’une hausse de l’autonomie.

Nos premiers essais avec la manette nous ont fait estimer à une dizaine d’heures son endurance si l’on ne se sert pas trop des gâchettes adaptatives qui semblent peser assez sur l’autonomie. Un temps qui nous a cependant paru supérieur à celui de l’autonomie de notre DualShock 4 habituelle.

Depuis plusieurs années, Sony a fait le choix d’une batterie intégrée à recharger en USB préalablement et désormais via un câble USB-C, avec lequel vous pouvez également jouer. Xbox a toujours opté pour des piles à remplacer qui ont le mérite de la longévité de jeu à défaut du côté pratique.