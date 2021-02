La PS5 devrait faire plus de bruit, si vous voulez du stockage SSD en plus

Sony prépare la possibilité d'ajouter un SSD supplémentaire dans la PS5. Cela se fera au prix d'une ventilation plus forte, et donc plus de bruit généré par la console.

L’un des changements technologiques les plus importants apportés par les consoles de nouvelle génération est l’intégration d’un stockage SSD en lieu et place d’un disque dur mécanique. Sony mise en particulier beaucoup sur le SSD ultra rapide de la PS5, mais cela a un prix : une capacité de stockage de seulement 825 Go dans la console, 667 Go en réalité.

Pour permettre aux joueurs d’installer plus de jeux dans leur console, Sony a prévu un emplacement interne dans la machine pour ajouter un SSD NVMe trouvable dans le commerce. Ce port M.2 est pour le moment désactivé, notamment, car il n’existe peu ou prou aucun SSD sur le marché capable de respecter le cahier des charges de Sony. Mais la firme travaille à son activation.

Une mise à jour salvatrice prévue cet été

C’est par les sources de Bloomberg que l’on en apprend plus aujourd’hui sur les plans de Sony. D’après le site, Sony préparerait une mise à jour prévue cet été du système de la PlayStation 5 pour activer ce port M.2. Cette mise à jour ne va pas simplement activer le port d’extension de la console.

En effet, d’après Bloomberg, Sony aurait soulevé quelques craintes de surchauffe de la console. Plus un SSD est rapide, plus il a tendance à chauffer et les SSD pour PC de bureau sont désormais souvent fournis avec un radiateur, pour dissiper la chaleur, voir une ventilation active. Pour éviter ces problèmes, Sony aurait prévu d’augmenter la puissance électrique allouée aux ventilateurs.

Autrement dit, il est fort probable que si l’on ajoute un second SSD à la PS5, la console soit un peu plus bruyante qu’elle ne l’est aujourd’hui. La nouvelle console de Sony avait déjà été pointée du doigt sur ce point : certains exemplaires de PS5 sont plus bruyants que d’autres en fonction du ventilateur installé par la marque.

Sony n’a pas souhaité commenter les découvertes de Bloomberg, et rappelle simplement qu’ils travaillent à l’activation du port M.2 sans annoncer de calendrier pour le moment.