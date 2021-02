Sony a dévoilé par erreur la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés du PlayStation Plus en mars 2021. Final Fantasy VII Remake est le titre incontournable du mois.

Sony continue de renforcer sa stratégie autour du PlayStation Plus pour mieux répondre au Xbox Game Pass de Microsoft. Depuis plusieurs mois, la firme offre des gros titres, parfois dès leurs lancement à ses abonnés au PS+. Le mois de mars confirme cette tendance.

Les jeux offerts en mars 2021 sur le PS+

Voici la liste des jeux qui seront offerts en mars 2021 pour les abonnés au PlayStation Plus :

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Farpoint (PS4)

Remnant From The Ashes (PS4)

Maquette (PS5)

Ces jeux seront à récupérer entre le 2 mars et le 5 avril 2021 gratuitement. C’est la page Facebook de PlayStation aux Pays-Bas qui a révélé cette liste, avant de supprimer son poste. Trop tard pour Internet qui en a récupéré une copie.

Final Fantasy VII Remake sera bloqué en version PS4

C’est décidément des annonces qui s’enchainent pour Final Fantasy VII Remake. Le jeu phare, est toujours exclusif à ce jour, de la PlayStation 4 va avoir le droit à un patch PlayStation 5 ainsi qu’un DLC payant ajoutant du contenu scénaristique, et notamment le personnage de Youfie. Bonne nouvelle, si vous avez acheté le jeu sur PlayStation, en version numérique ou disque, vous aurez le droit gratuitement au patch PlayStation 5. En plus Square Enix a annoncé deux nouveaux jeux Final Fantasy VII pour Android et iOS.

En revanche, en lisant les petites lignes de l’affiche PlayStation Plus de mars, on découvre que les abonnés qui ont eu Final Fantasy VII Remake gratuitement grâce à l’offre de mars n’auront pas le droit au patch sur PS5. Autrement dit, si vous avez une PlayStation 5, il faudra payer le jeu pour avoir le droit à l’upgrade. Bien sûr, il est tout de même possible de continuer à jouer à la version PS4 sur PS5, grâce à la rétrocompatibilité.

Reste qu’il s’agit d’un des meilleurs jeux sortis en 2020, qui arrive désormais gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus. Un RPG japonais incontournable pour tous les propriétaires de la console.