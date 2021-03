Sony annonce une petite enceinte Bluetooth printanière et abordable

Sony vient d'annoncer en France une nouvelle enceinte Bluetooth compacte à prix contenu. Taillée pour concurrencer la JBL clip 4, elle cherche à offrir un maximum de puissance, avec un encombrement réduit et une certification IP67.

Sony voit l’été arriver et arme donc la petite enceinte Bluetooth que l’on trouvera au bord des piscines, si (avec un peu de chance) le COVID se fait moins présent dans les mois à venir. Baptisée SRS-XB13, cette dernière prend la relève de la SRS-XB12, lancée en 2019, avec laquelle elle partage bon nombre de spécificités. On retrouve par exemple une certification IP67 (résistance à la poussière et étanchéité jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes maximum) et une autonomie que Sony estime de nouveau à 16 heures.

Outre un design remanié, plus rectiligne, le modèle 2021 apporte tout de même quelques nouveautés, dont l’ajout du système d’appairage Fast Pair de Google, mais aussi la possibilité d’associer deux SRS-XB13 pour qu’elles jouent ensemble en stéréo. Sony promet d’ailleurs « un son large et profond » porté par des basses optimisées.

Une nouvelle mini-enceinte colorée chez Sony

Au rang des nouveautés, on note par ailleurs le passage sur une connectique USB-C pour la recharge, ainsi que l’ajout d’un micro intégré pour les appels. Sony maintient autrement une portée approximative de 10 mètres et reste sur le standard Bluetooth 4.2. La SRS-XB13 conserve également le même haut-parleur de 46 mm, pour une expérience sonore qui devrait globalement rester au même niveau que pour l’ancien modèle.

Sony mise enfin de nouveau sur une lanière permettant d’attacher sa petite enceinte Bluetooth un peu partout, tandis que six nouveaux coloris font leur apparition (noir basalte, bleu lagon, gris minéral, rouge corail, bleu caraïbe et vert citron). Dans son communiqué, le fabricant nous fait savoir que la SRS-XB13 sera disponible à compter d’avril prochain dans l’Hexagone, et ce à un tarif de 50 euros. C’est 10 euros de moins que sa principale concurrente la JBL Clip 4. Sur le même créneau, l’Ultimate Ears WonderBoom est aussi une alternative un peu plus coûteuse (environ 70 euros à l’heure où nous rédigeons ces lignes).