Sony Bravia XR A90J : on connaît les prix des télés OLED 4K haut de gamme

Cette année, les téléviseurs OLED les plus performants chez Sony promettent non seulement une puissance de traitement de l'image inégalée grâce au processeur Bravia XR, mais aussi une très haute luminosité. En effet, les A90J, déclinés en 55, 65 et 83 pouces exploitent une nouvelle génération de dalle dont le pic atteindrait les 1000 nits. Le tout avec un design monolithe très classe et des prix qui grimpent en flèche.

C’est fait ! Sony vient d’annoncer les prix de ces prochains téléviseurs OLED haut de gamme… et ça pique. Il est ici question de la famille Bravia XR A90J qui, on vous le rappelle tout de même au passage, exploite non seulement le meilleur des processeurs jamais produits par Sony (le Bravia XR) et la toute nouvelle génération de dalle LG Display qui aurait pour particularité d’offrir un pic de luminosité particulièrement important.

Pour l’heure, aucun chiffre officiel n’est annoncé, ni du côté de LG Display et encore moins chez Sony qui ne communique jamais sur cette donnée. Pour autant, nous nous attendons à ce que cette puissance en pic atteigne désormais les 1000 nits. Pour en savoir plus sur les moyens mis en œuvre par Sony, mais aussi sur les performances promises pour ce nouveau processeur, nous vous invitons à lire notre article sur le Sony Bravia XR et ses nombreux traitements d’image rendus possibles grâce à son intelligence cognitive. Citons aussi la qualité de l’équipement audio qui contribue également aux prix élevés que nous allons maintenant détaillés.

L’OLED haut de gamme ne sera pas à la portée de tous

Lors des annonces faites durant le CES 2021 entièrement numérique, Sony évoquait trois modèles, un 55, un 65 et 83 pouces. Pour l’heure, seuls les prix des 55 et 65 sont connus et comme nous le disions, la note est assez salée. Le Sony XR-55A90J est proposé à 2699 euros et le Sony XR-65A90J est affiché à 3599 euros ! Tous les deux sont désormais disponibles en précommande, mais aucune date précise n’est communiquée pour le 83 pouces. Celui-ci arrivera « dans le courant de l’année », d’après le communiqué de presse du constructeur.

Source : Sony Source : Sony Source : Sony Source : Sony

Pour rappel, les produits concurrents de ces Bravia XR sont les Panasonic JZ2000, mais surtout les LG OLED G1 Evo pour lesquels nous vous avons déjà partagé les tarifs. Une fois encore, Sony assume sa position de constructeur Premium en proposant des modèles plus chers. Les LG G1 EVO sont proposés en 55, 65 et 77 pouces à des prix respectifs de 2399, 3499 et 6499 euros. Faut-il ajouter à cela que les Samsung Neo QLED, dont la technologie Mini LED nous a déjà fait bonne impression lors de notre première découverte, sont proposés en 55, 65, 75 et 85 pouces à des prix respectifs de 2299, 2999, 4499 et 5999 euros.

Pour aller plus loin

Samsung Neo QLED 2021 : voici les prix en France et les premières promotions

Reste que ces derniers ne proposent pas de compatibilité Dolby Vision (au profit du HDR10+ adaptatif) là ou Sony supporte cette version du HDR. Enfin, n’oublions pas que le A90J fait partie des modèles qui seront éligibles au service de streaming en ultra haute définition Sony Bravia Core.

Toujours pas de VRR ni d’ALLM

Comme le dit l’expression, le diable se cache dans les détails. Et les détails, ce sont les petites mentions en bas de page dans un communiqué de presse. C’est en s’intéressant à celles-ci qu’on apprend que les Sony Bravia XR A90J ne seront compatibles avec les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) qu’à l’occasion d’une prochaine mise à jour.

La firme attend sans doute que le VRR débarque sur sa PS5 via une mise à jour pour déployer cette technologie sur ses télés, mais en l’état actuel des choses, cette absence s’avère vraiment pénalisante pour les joueurs sur les consoles next-gen de Microsoft et sur PC.