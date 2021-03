Samsung Neo QLED 2021 : voici les prix en France et les premières promotions

Les Samsung Neo QLED sont là ! Les premiers modèles seront expédiés en avril 2021... et il y a beaucoup de versions prévues.

Lors de son événement du 2 mars, le Unbox and Discover, Samsung a finalement lancé les ventes de ses nouvelles TV Neo QLED partout dans le monde. Nous avions les prix aux États-Unis et en Suisse, nous avons désormais les prix en France… les produits sont même disponibles pour une livraison en avril. De plus, Samsung a mis en place une offre de réduction (ODR).

De 1 790 à 10 990 euros

Comme les LG x1, la gamme de TV Samsung Neo QLED est très large avec différents design et quelques caractéristiques qui les différencient. La gamme Neo QLED 8K QN900A, par exemple, est en définition 8K avec un design sans bordures apparentes, avec une capacité HDR élevée (Quantum HDR 4000), davantage de puissance sonore (80 Watts), du Wi-Fi 6 et le processeur Neo Quantum Processor 8K. Est-ce que cela justifie une telle différence de prix en comparaison avec le modèle QN85A ? Il faudra évidemment attendre les tests pour vérifier tout ça.

Quelle que soit la gamme, les Neo QLED sont compatibles HDR10+ et HDR HLG. Les séries TV UHD 8K bénéficient, quant à elles, du HDR10+ Adaptive. Évidemment, la grosse nouveauté de ces TV est l’arrivée du système de rétroéclairage Mini LED qui va permettre d’améliorer le contraste et étendre la couverture colorimétrique des dalles. Les LED (leur petit nom est LED Quantum Mini) des Neo QLED sont 40 fois plus petites que les LED des téléviseurs QLED de 2020.

Elles ont toutes au moins un port HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement entre 100 et 120 Hz. Point important, les Neo QLED (sur la série Q70A et supérieurs) sont les premières TV à intégrer AMD Freesync Premium Pro. Il s’agit de l’alternative à Nvidia G-Sync, disponible sur les TV LG OLED, qui offre le niveau le plus élevé de synchronisation verticale matérielle, tout en bénéficiant d’un accès au HDR et en prenant en charge un gamut de couleur large.

Enfin, les TV Samsung 2021 sont équipées de l’interface Tizen 6. Parmi les changements, notez l’apparition de l’application de Fitness Samsung Health, une fonction PC sur TV pour travailler sur son PC (même distant) et sur les documents stockés sur son disque dur via l’écran TV comme sur un moniteur ou encore Google Duo pour gérer les appels vidéo avec une caméra capable de suivre le déplacement de votre visage. Pour rappel, Tizen prend déjà en charge AirPlay 2, Amazon Alexa et Goole Assistant.

Neo QLED 8K QN900A :

85 pouces : 10 990 euros disponible chez Boulanger

75 pouces : 7 990 euros disponible chez Boulanger

65 pouces : 5 990 euros disponible chez Boulanger

Neo QLED 8K QN800A :

85 pouces : 7 490 euros disponible chez Boulanger, Fnac

75 pouces : 5 490 euros disponible chez Boulanger

65 pouces : 3 990 euros disponible chez Boulanger, Fnac

Neo QLED 4K QN95A :

85 pouces : 5 999 euros disponible chez Fnac

75 pouces : 4 990 euros disponible chez Boulanger, Fnac

55 pouces : 2 299 euros disponible chez Fnac

Neo QLED 4K QN97A :

85 pouces : 4 990 euros

75 pouces : 3 490 euros

65 pouces : 2 990 euros disponible chez Boulanger

55 pouces : 2 290 euros disponible chez Boulanger

Neo QLED 4K QN90A :

85 pouces : 4 990 euros disponible chez Boulanger

75 pouces : 3 490 euros disponible chez Boulanger

55 pouces : 1 999 euros disponible chez Fnac

50 pouces : 1 790 euros disponible chez Boulanger, Fnac

Neo QLED 4K QN85A :

85 pouces : 4 999 euros disponible chez Fnac

75 pouces : 3 499 euros disponible chez Fnac

65 pouces : 2 499 euros disponible chez Boulanger, Fnac

55 pouces : 1 790 euros disponible chez Boulanger

Vous pouvez donc précommander les TV Neo QLED chez Boulanger, Fnac ou encore Darty.

Une offre de réduction pour le lancement

Pour le lancement de ses TV Neo QLED, Samsung a lancé une opération commerciale avec une offre de réduction. Il vous faudra bien garder la facture associée à votre achat et surtout acheter votre téléviseur auprès de revendeurs agréés. Cette réduction versée après l’achat vous permet de récupérer entre 300 et 500 euros.

Vous retrouverez le fichier PDF complet de l’ODR ici.