PS Now : Red Dead Redemption II, Nioh 2 et God of War ajoutés en juillet

Le PlayStation Now se muscle encore et toujours. En juillet, ça va rouler des mécaniques avec l'ajout au catalogue de Red Dead Redemption II, God of War ou encore Nioh 2. Et si vous avez envie de vous mettre à l'heure olympique, le jeu officiel est disponible.

Mois après mois, Sony continue de muscler son PlayStation Now. Le service de jeux en accès illimité sur abonnement — et en streaming — espère secrètement rivaliser avec le Xbox Game Pass.

Et les ajouts au catalogue du mois de juillet vont complètement dans ce sens. Le PS Now fait la part belle aux jeux emblématiques avec notamment l’ajout de Red Dead Redemption II ou encore 2 NIO et God of War.

Et pour les plus sportifs, vous allez pouvoir tenter la médaille d’or avec l’ajout du jeu officiel des JO 2020.

Les jeux ajoutés en juillet 2021 au PS Now

Red Dead Redemption II – Disponible jusqu’au 1er novembre 2021

2 NIO

Judgement – Disponible jusqu’au 4 octobre 2021

Move On

God of War

Olympic Games Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Tous les jeux sont disponibles sur PS4, PS5 et PC.

Si vous avez résisté à la tornade Red Dead Redemption II à sa sortie, c’est l’heure du rattrapage avec l’arrivée des aventures d’Arthur Morgan et sa bande dans le service. Le jeu de Rockstar vous embarque pour une folle épopée dans l’Amérique du Far West, entre braquage de diligence, vols et règlement de comptes pour survivre.

À noter que le jeu n’est disponible sur le PS Now que jusqu’au 1er novembre et uniquement en téléchargement (pas de streaming possible).

Deux autres jeux phares de la PS4 sont également ajoutés en juillet : God of War et son héros Kratos, accompagné pour l’occasion de son fils Atreus dont il fait l’éducation, ainsi que l’action-RPG Nioh 2 dans lequel vous incarnez un mystérieux guerrier mi-humain, mi-être surnaturel.

Si vous avez aimé la saga Yakuza, vous serez alors tenté par Judgement, un thriller psychologique captivant dans lequel un ancien avocat se mue en détective privé pour enquêter sur une série de meurtres sordides.

Plus fun, Move On teste vos capacités à déménager sans tout casser, Olympic Games Tokyo 2020 passe à l’heure olympique avec 15 épreuves pour s’adjuger une médaille d’or, tandis que Nascar Heat 5 va attirer les fans de courses automobiles.