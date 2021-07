PlayStation annonce un State of Play centré sur un futur titre Xbox Game Studio

Sony donne rendez-vous pour un nouvel événement PlayStation State of Play ce jeudi. Au programme : Deathloop et des jeux indés.

C’est l’enchainement d’annonces dans le domaine du jeu vidéo en ce début de mois de juillet. Après la présentation surprise de la Nintendo Switch Oled, c’est Sony qui nous annonce que la firme prendra la parole ce jeudi pour un nouveau State of Play.

C’est quand ?

Ce nouveau State of Play se tiendra ce jeudi 8 juillet à partir de 23 heures, heure de Paris. Il sera à suivre sur YouTube ou sur Twitch.

Que faut-il en attendre ?

Sony était resté absent de l’E3 et sa prise de parole est donc très attendue. Malheureusement, ce n’est pas à se State of Play qu’il faudra attendre des montagnes d’annonces. La firme indique d’entrée de jeu qu’il s’agira d’un événement de 30 minutes dont neuf minutes de présentation de Deathloop.

En plus de Deathloop, Sony promet d’en dire plus sur quelques autres jeux éditeurs tiers ou indépendants très attendus. On aimerait par exemple revoir Stray, Kena Bridge of Spirit ou encore Little Devil Inside.

Pour rappel, Deathloop est un jeu développé par Arkane, l’un des studios de Bethesda depuis racheté par Microsoft. Le jeu sortira pourtant en exclusivité sur PS5 lors de son lancement, au même titre que Ghostwire Tokyo, un autre jeu Bethesda développé par Tango Gameworks. Il est forcément un peu ironique de voir Sony mettre en avant un jeu dont le studio appartient aujourd’hui à son rival Microsoft, mais il s’agit d’une belle exclusivité payée chèrement. Il faut donc bien la mettre en avant.

Sony précise explicitement que le prochain God of War, Horizon Forbidden West et le prochain casque PlayStation VR ne seront pas présentés lors de ce State of Play.