Super Soco : gros chamboulement en France pour ce grand nom des scooters et motos électriques

Super Soco, le champion de la petite moto électrique, a maintenant sa propre filiale en France. Plusieurs nouveautés sont attendues dans les prochains mois.

Si vous vivez dans une grande ville, vous avez probablement croisé au moins une fois les petites motos de Super Soco. Entièrement électriques, ces modèles fabriqués en Chine sont dotés d’une batterie amovible, qui garantit jusqu’à 110 km d’autonomie théorique. Grâce à un prix serré et des prestations sérieuses, ils se sont vite imposés sur le marché des motos électriques équivalents 50 et 125 cc.

Super Soco crée sa filiale en France

Super Soco est contrôlé par le groupe australien Vmoto. Pour la distribution de ses deux-roues sur le marché français, celui-ci passait jusqu’à maintenant par un importateur local, qui a été placé en liquidation judiciaire cet été. Aussi, Vmoto s’est trouvé dans l’obligation de changer ses plans et a finalement choisi de reprendre la main. Dans cette optique, une filiale Vmoto Soco France a récemment vu le jour. Depuis le 27 juillet 2023, c’est elle qui assure l’importation des véhicules sur le marché hexagonal.

La nouvelle Stash bientôt sur les routes

En ce qui concerne la gamme, plusieurs nouveautés sont attendues dans les prochain mois. La nouvelle moto Stash va enfin entrer en production, près de deux ans après sa présentation. Dans une interview parue dans l’Officiel du Cycle, le directeur commercial en France a expliqué que ce retard à l’allumage était dû à une volonté d’améliorer certains points de la moto.

Classée dans la catégorie des équivalents 125, la Stash se placera un cran au-dessus de la TC Max. Pour marquer sa différence en matière de positionnement en gamme, elle sera d’ailleurs vendue sous le nom de Vmoto. Son prix a été fixé à 7 990 euros hors bonus, soit environ 2 000 euros de plus que la TC Max. Les premiers exemplaires arriveront en concession en janvier 2024.

Pour justifier son tarif plus élevé, la Stash offrira de meilleures performances. Aux dernières nouvelles, Vmoto annonçait 150 km d’autonomie et une vitesse maximale de 120 km/h. En revanche, la batterie fixe ne conviendra pas à tout le monde.

En parallèle, Super Soco prépare l’arrivée des versions 125 de ses Wanderer et Street Hunter, deux motos électriques déjà disponibles en équivalent 50 cc. Des dirt bikes électriques vont également intégrer le catalogue de la marque.

Des nouveaux scooters

La gamme scooter est, elle aussi, amenée à se développer, avec notamment le F01, un nouveau modèle à grandes roues. Disponible aussi bien en 50 qu’en 125, il sera vendu entre 3 590 et 3 790 euros. Enfin, Super Soco doit commercialiser les HC10 et HC200, deux scooters électriques plus typés premium et vendus par la nouvelle branche Sarkcyber.