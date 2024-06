TCL : quand un constructeur de TV se met à faire des écrans gaming, le résultat est à la hauteur

Quand le second fabricant de téléviseurs au monde se lance dans la conception de moniteurs PC gaming, cela donne la gamme R8 de TCL. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur semble avoir bien cerné ce qui sépare un bon écran de jeu d’un mauvais.

Tous les joueurs le savent : pour jouer dans des conditions optimales sur PC, il faut certes un bon PC, mais aussi un bon écran. Car au-delà de la puissance brute apportée par le combo CPU et GPU, c’est bel et bien le périphérique d’affichage qui permet d’apprécier pleinement la beauté du jeu auquel on est train de jouer. Il s’agit aussi bien souvent d’un goulot d’étranglement technique : un écran 1080p pensé pour la bureautique ne propose pas la même expérience qu’un écran 4K avec les bonnes caractéristiques.

Cela, TCL l’a bien compris au moment de concevoir ses premiers écrans PC. Le constructeur, connu pour ses téléviseurs d’excellente facture, vient en effet de dévoiler les deux premiers moniteurs de sa gamme R8, pensée pour le jeu sur PC. Des écrans qui tirent totalement parti de l’expérience de TCL en matière d’affichage, en particulier le Mini-LED, pour garantir ce qui se fait de mieux aux gamers. 2K ou 4K. Écran plat ou incurvé. 27 ou 34 pouces. À vous de choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

TCL R8 : tout le savoir-faire de TCL appliqué au gaming

On n’attendait pas forcément TCL sur le créneau des moniteurs gaming et pourtant, ce choix est loin d’être anodin pour la marque. Outre le partenariat noué entre la marque et les Gentle Mates, la team esport fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks, le constructeur a déjà l’habitude de créer des produits calibrés pour le gaming. La plupart des téléviseurs de la marque proposent un mode jeu poussé, qui permet d’ajuster l’affichage pour tirer le meilleur parti des consoles de jeu actuelles. Ils proposent aussi bien souvent ce qui se fait de mieux en matière de fonctionnalités liées au jeu, comme le VRR ou l’ALLM.

Des fonctionnalités que l’on retrouve bien évidemment sur les écrans de la gamme R8, mais qui sont ici accompagnées d’une fiche technique qui démontre la compréhension que possède TCL des prérequis en matière de gaming. Les deux premières références de cette gamme, le 27R83U et le 34R83Q proposent un affichage qui mise sur la fluidité et la réactivité. 160 Hz pour le premier, 170 Hz pour le second. Temps de réponse gris à gris fixé à 1 ms, compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync : les bases sont là, et elles sont solides.

La réelle plus-value de TCL est toutefois à chercher ailleurs. Car pour ses écrans, le constructeur a décidé de miser sur ses atouts en proposant des dalles QLED Mini-LED. Une technologie d’affichage dont il a fait sa signature dans le domaine des TV et qui permet d’obtenir une image vibrante, contrastée, aux noirs profonds. De quoi rendre justice aux titres du moment (et même ceux qui datent) et proposer une expérience aussi agréable à l’œil que confortable.

L’écran gamer TCL 27R83U : un affichage 4K qui en met plein les yeux

Avec ce moniteur, TCL frappe fort. Cette dalle 27 pouces propose un affichage 4K (3840 par 2160 pixels) qui bénéficie de la certification VESA Display HDR 1400 et surtout, d’un très joli taux de contraste de 4000:1 (au maximum). Comme nous l’avons déjà précisé, il s’agit ici d’une dalle QLED Mini-LED, ce qui signifie qu’elle dispose d’un très grand nombre de zones de rétroéclairage. On parle ici de 1 152 zones de local dimming qui permettent un rétroéclairage fin, précis, et limitent le blooming.

Côté fidélité des couleurs, le 27R83U n’a pas à rougir de ses performances avec un Delta-E inférieur à deux et une couverture des gamuts sRGB, AdobeRGB et DCI-P3 s’élevant respectivement à 99, 97 et 95 %. Une certification accordée par Pantone vient couronner ces très bons scores. TCL a aussi pensé à la fatigue visuelle occasionnée par de longues sessions de jeu en limitant les émissions de lumière bleue, les effets de scintillement ainsi qu’en appliquant sur l’ensemble un traitement anti-reflets.

Côté connectique, on reste sur du classique, mais efficace avec la présence de deux ports HDMI 2.1, d’un port DisplayPort et d’un port USB-C 3.1 Gen 1 compatible avec une charge 90 W. Le moniteur 4K HDR 27R83U est d’ores et déjà disponible au tarif de 1 299 euros chez la plupart des revendeurs.

L’écran gamer TCL 34R83Q : affichage étendu et courbure, la recette pour une immersion accrue

Grand frère du 27R83U grâce à une diagonale de 34 pouces, le 34R83Q troque la 4K pour un affichage WQHD, soit un affichage 2K Ultra Wide. Un format 21:9 ici associé à une dalle légèrement courbée (1 500 R) qui permet à cet écran d’envelopper le champ de vision du joueur et donc, de renforcer l’immersion une fois en jeu.

Exception faite de ce point, et d’un taux de rafraîchissement un tantinet supérieur (170 Hz contre 160 Hz pour le 27R83U), le 34R83Q partage le reste de sa fiche technique avec l’autre membre de la gamme R8. Luminosité fixée à 1400 cd/m², certification VESA Display HDR 1400, Delta-E inférieur à 2 et couverture des gamuts sRGB, AdobeRGB et DCI-P3 : rien ne bouge. Même son de cloche au niveau de la connectique.

Petit point différenciant : le nombre de zones de rétroéclairage. S’il est équivalent, à savoir 1 152 zones, la dalle est ici plus grande. La qualité de ce 34R83Q ne devrait toutefois pas trop en pâtir et proposer un affichage un peu moins fin, certes, mais toujours d’excellente facture.

TCL vient tout juste de sortir le 34R83Q au tarif de 1 199 euros, et vous pourrez le trouver chez la plupart des e-commerçants.